L'appuntamento con Il Paradiso delle signore si rinnova per tutta la settimana che va dal 6 al 10 aprile 2020 con nuovi episodi inediti. Le anticipazioni riguardanti la puntata che andrà in onda martedì 7 aprile alle 15.40 rivelano che Gabriella non riuscirà a vivere bene la situazione che si è venuta a creare con Agnese e intanto anche il suo ex Salvatore, dopo essere stato lasciato definitivamente, comincerà a far fatica nel trattenere la rabbia e la sua ira.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 7 aprile 2020: i sospetti di Federico su Roberta

Nel dettaglio, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa il 7 aprile su Rai 1 rivelano che Salvatore dimostrerà di essere sempre più irascibile per delicata situazione che si è venuta a creare con Gabriella, la quale sembra essere disposta e pronta a voltare pagina.

Proprio per questo motivo Salvatore farà fatica a mantenere la calma e i nervi saldi anche sul posto di lavoro.

Intanto Vittorio, dopo aver visto le uova di cioccolato che la nuova venere Laura ha confezionato per le sue colleghe, le offrirà un incarico. Chiederà alla ragazza di preparare circa un centinaio di uova che regaleranno alle clienti del Paradiso in vista della Santa Pasqua. Una richiesta che entusiasmerà Laura, la quale non si tirerà indietro anche se consapevole del fatto che ha poco tempo a disposizione per poter fare le cose bene.

Per fortuna, però, Laura non sarà da sola in questa 'missione' e riuscirà ad avere degli aiuti che la salveranno.

E poi ancora gli spoiler del nuovo episodio della soap che verrà trasmesso il 7 aprile in tv rivelano che Salvatore si lascerà andare ad una frase di troppo con Federico in presenza anche di Marcello. Una frase che lascerà pensare al fatto che tra Marcello e Roberta ci sia stato del tenero e che accenderanno i dubbi nel giovane Cattaneo.

Ludovica rientra a Milano e Riccardo litiga con il padre Umberto

Un periodo tutt'altro che semplice per Federico, dato che sarà in procinto di partire per la Svizzera, dove si sottoporrà ad una nuova delicata operazione che dovrebbe permettergli di tornare di nuovo a camminare e riprendere così in mano le redini della sua vita. E in questo momento Federico non può permettersi di dubitare sui suoi affetti più cari, ne tanto meno sulla sua fidanzata Roberta.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che per Riccardo arriverà il momento di scoprire la verità sul motivo del ritorno di Ludovica a Milano. Viene a sapere che dietro tutta questa faccenda si nasconde lo zampino di Umberto, che ha spinto la donna a rientrare in città. A quel punto verrà fuori una dura lite tra padre e figlio e Umberto prenderà una decisione a dir poco clamorosa.