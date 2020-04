L'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore tornerà in onda nuovamente a partire da lunedì 13 aprile 2020. Nonostante sia la giornata di Pasquetta, la rete ammiraglia ha scelto di non modificare il proprio palinsesto e soprattutto di non rinunciare alla messa in onda di un nuovo episodio della soap, che giorno dopo giorno appassiona un pubblico sempre più vasto di telespettatori.

Occhi puntati sul rapporto tra Agnese e Gabriella, ormai ai ferri corti dopo la fine della relazione con Salvatore.

La trama della puntata de Il Paradiso delle signore del 13 aprile: Agnese torna a lavorare con Gabriella

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda lunedì 13 aprile alle 15.40 su Rai 1 rivelano che Agnese dovrà fare i conti con la difficile situazione che ormai si è venuta a creare con l'ex fidanzata di suo figlio e si renderà conto sempre più che non può andare avanti in questo modo.

Ecco allora che deciderà di tornare a lavorare all'atelier nonostante la presenza di Gabriella.

Così le due donne si ritroveranno a lavorare nuovamente fianco a fianco e saranno impegnate anche in un nuovo progetto che prevede la creazione di una nuova linea di bikini e anche una di accessori che si preannunciano decisamente particolari. Questi, infatti, saranno ispirati alle forme spaziali e andranno ad aggiungersi a quelli già in programma dalla nuova collezione.

Riusciranno Agnese e Gabriella a lavorare di nuovo insieme e a mettere da parte definitivamente le incomprensioni?

Riccardo non vuole sposare Ludovica ma intende riconoscere il bambino

E poi ancora gli spoiler della prossima puntata de Il Paradiso delle signore, in onda il 13 aprile in tv, rivelano che Riccardo continuerà ad essere sotto choc dopo aver scoperto che Ludovica aspetta un figlio da lui.

E così deciderà di provare a stipulare un compromesso con la Brancia: intende riconoscere il bambino ma non vuole convolare a nozze con lei. Una condizione che tuttavia non verrà accettata da Ludovica e a quel punto Riccardo sarà costretto a dire tutta la verità ad Angela.

In attesa di vedere in onda questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore, che darà il via alla settimana dal 13 al 17 aprile, vi ricordiamo che potrete rivedere tutti gli appuntamenti trasmessi in prima visione assoluta su Rai 1 in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it

Accedendo alla sezione del sito dedicato solo ed esclusivamente alla soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, sarà possibile riguardare tutti gli episodi della settimana in streaming in qualunque momento lo desiderate, senza dover per forza collegarsi dal computer di casa.