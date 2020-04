L'appuntamento settimanale con Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1, si concluderà venerdì 24 aprile con la messa in onda di una nuova puntata in prima visione assoluta. I colpi di scena anche questa volta non si faranno attendere e l'attenzione sarà posta soprattutto sul rapporto tra Marta e Vittorio, i quali si troveranno ad affrontare uno dei momenti più difficili e complicati della loro relazione, ma per fortuna tutto si risolverà nel migliore dei modi.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 24 aprile: Marta ritorna di nuovo a casa con Vittorio

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa il 24 aprile su Rai 1, rivelano che Marta aveva scelto di abbandonare la casa che condivideva con Vittorio dopo l'ennesima incomprensione che avevano avuto.

Così la giovane si era rifugiata a casa di papà Umberto, che in questo periodo deve fare i conti anche con i problemi che riguardano suo figlio Riccardo alle prese con Ludovica.

Con il passare dei giorni, però, Marta comincerà a sentire sempre più la mancanza del suo amato Vittorio e si renderà conto che non può stare senza di lui. Ecco allora che la giovane Guarnieri tornerà di nuovo sui propri passi e deciderà di abbandonare la casa familiare per ritornare da Vittorio, che a sua volta non vede l'ora di poterla riabbracciare.

La trama della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivela che nel momento in cui Marta e Vittorio si rivedranno dopo diversi giorni di lontananza, si lasceranno andare subito alla passione travolgente. Il sentimento tra i due, quindi, non si è affatto affievolito ed entrambi saranno pronti a riprendere in mano le redini della loro relazione.

Riccardo triste perché costretto a sposare Ludovica

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì 24 aprile 2020, rivelano che si tornerà a parlare anche dell'intricata vicenda che vede protagonista Riccardo, il quale ha scoperto che ben presto diventerà padre di un bambino.

La giovane Ludovica, infatti, ha confessato di aspettare un figlio e ha letteralmente spiazzato il giovane Guarnieri.

Il ragazzo soffrirà moltissimo, perché ritiene che per l'ennesima volta sia stato messo davanti ad una scelta obbligata da parte del destino. Del resto Riccardo non ha altra scelta se non quella di convolare al più presto a nozze con la Brancia in modo tale da legittimare questa gravidanza.

E così gli spoiler della soap rivelano che il Guarnieri sarà costretto a mettere da parte il suo forte sentimento nei confronti di Angela, con la quale stava nascendo un'intensa relazione sentimentale.