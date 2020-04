Uomini e donne sta per tornare in onda. La popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5 riaprirà nuovamente i battenti dopo la pausa forzata dovuta all'emergenza Coronavirus, che aveva spinto Mediaset a sospendere la messa in onda di diverse trasmissioni. Il dating show sentimentale, però, ritornerà nuovamente in onda a partire da lunedì 20 marzo con le puntate inedite del trono classico e del trono over e con una nuova formula che si adatterà ai tempi.

Il ritorno di Uomini e donne in tv: in onda dal 20 aprile

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che la trasmissione riaprirà nuovamente i battenti lunedì 20 aprile, con la messa in onda delle puntate già registrate del trono over e del trono classico che non sono state ancora mandate in onda.

Prima della sospensione, infatti, erano stati annunciati cinque appuntamenti inediti già registrati che tuttavia non sono stati più trasmessi e che verranno recuperati a partire dal 20 aprile. Successivamente, la trasmissione dovrebbe presentarsi al suo pubblico in una veste del tutto inedita che prevederebbe il corteggiamento via social.

Da qualche giorno, infatti, sulla pagina Instagram di Uomini e donne sono stati pubblicati dei post dove c'è scritto: 'Vuoi corteggiare con le parole?' e invitano gli spettatori da casa a iscriversi sul sito WittyTv.it.

Del resto anche l'autrice Raffaella Mennoia attraverso dei post sui suoi canali social aveva annunciato che la macchina organizzativa di U&D non si era fermata e che stavano lavorando anche alla nuova edizione di Temptation Island che dovrebbe tornare in onda in estate.

Calano gli ascolti del pomeriggio di Canale 5 senza Uomini e donne

Un ritorno che sicuramente renderà contenti i numerosissimi fan della trasmissione di Canale 5 ma che farà tirare un sospiro di sollievo anche alla rete ammiraglia del Biscione, che in queste settimane ha dovuto fare i conti con un calo dal punto di vista degli ascolti.

La trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, infatti, riusciva ad assicurare una media superiore ai 3 milioni di spettatori con le puntate dedicate al trono over e oltre 2.5 milioni con quelle dedicate alle avventure dei tronisti giovani. Lo share di U&D si aggirava costantemente sulla soglia del 18-22% con picchi che arrivavano a sfiorare anche il 25% in alcuni appuntamenti dedicati al trono over.

Numeri che, da quando la trasmissione della De Filippi è stata sospesa, non sono stati più toccati da Canale 5. Nella fascia oraria 14.45/16.00, infatti, sono andate in onda prima le repliche di alcune fiction e poi dei tv-movie che non sono andati oltre la soglia di 1.8 milioni al giorno e uno share che si aggira sul 10-12%.