Da lunedì 20 aprile riparte su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Dopo uno stop di circa un mese, il dating show sentimentale ritornerà di nuovo nel consueto slot orario delle ore 14:45 seppur con una versione del tutto inedita rispetto a quella cui sono abituati gli spettatori. Il programma, infatti, andrà in onda in uno studio completamente diverso e cambierà anche la formula: i protagonisti, infatti, potranno conoscere i nuovi pretendenti solo attraverso le parole e non dal vivo.

Gli spoiler della puntata di Uomini e donne del 20 aprile: si riparte da Tina Vs Gemma

Nel dettaglio, in queste ore sulla pagina ufficiale Instagram di Uomini e donne sono state diffuse le prime anticipazioni su quello che andrà in onda nel corso della prima puntata in programma il 20 aprile su Canale 5.

La protagonista sarà la dama torinese Gemma Galgani, che si metterà in gioco anche con questa nuova formula della trasmissione. Del resto la ricerca del vero amore di Gemma non si placa e anche in questo periodo, la dama proverà a trovare la persona con la quale condividere il resto della sua vita.

E ovviamente non mancherà la presenza dei due opinionisti storici di Uomini e donne. Parliamo di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che saranno presenti in collegamento e potranno commentare in tempo reale le vicende dei vari protagonisti che si metteranno in gioco.

Gli spoiler della puntata di Uomini e donne in onda il 20 aprile su Canale 5 rivelano che non mancheranno i consueti battibecchi tra Gemma e Tina. In particolar modo la dama torinese nel momento in cui li vedrà in collegamento deciderà di salutare soltanto Gianni Sperti, dicendogli che gli è mancato tanto in queste settimane di assenza del programma.

Tina punzecchia subito Gemma Galgani: 'Non sei al Grande Fratello'

La dama, quindi, inizialmente proverà ad ignorare completamente Tina Cipollari, al punto che Maria De Filippi (presente sotto forma di voce fuori campo) interverrà per far presente a Gemma che c'è anche la sua 'nemica' in collegamento. Così la Galgani dirà: "Pensavo ci fosse un ologramma in queste pareti, invece è proprio vera". A quel punto Tina, senza perdersi d'animo, proverà subito a mettere in difficoltà la dama del trono over, chiedendole di smetterla: "Non sei alla casa del Grande Fratello, sei a Uomini e donne.

Non sei in collegamento col GF".

Insomma una prima puntata di questa nuova versione di U&D che si preannuncia decisamente scoppiettante. Gemma non sarà l'unica protagonista di questo nuovo corso del dating show di Canale 5, dato che si metterà in gioco anche la tronista Giovanna Abate, la quale proverà a conoscere 'virtualmente' nuovi ragazzi.