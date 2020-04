Beatrice Valli è pronta ad affrontare il suo terzo parto: manca circa un mese all'arrivo della piccola Azzurra ma tante sono le incognite per l'ex corteggiatrice di Uomini e donne. Infatti, per via dell'emergenza sanitaria, Beatrice potrebbe essere da sola ad accogliere la sua terza figlia, a meno che le cose non cambino e Marco Fantini possa essere presente in sala parto. A parlare di tale evento, che ormai si avvicina sempre di più è la Valli stessa durante un'intervista concessa a Vanity Fair mediante una diretta Instagram.

Marco e Beatrice sperano che la situazione migliori ma in ogni caso sono pronti a tutto.

Beatrice e il parto vicino: 'Io sono pronta'

'Io sono pronta, non ho paura', ha dichiarato con fermezza Beatrice alla giornalista di Vanity Fair che le ha chiesto come si sta preparando al parto. Il momento già di per sé delicato potrebbe essere reso ancora più difficile dal fatto che in ospedale la Valli potrebbe essere da sola senza il suo Marco a tenerle la mano. Infatti, le regole imposte dal Governo per evitare la diffusione del virus prevede che nessuno possa restare con le partorienti.

L'eventualità di affrontare il tutto da sola si fa sempre più reale visto che all'arrivo della piccola Azzurra, seconda figlia di Marco dopo Bianca e terzogenita di Beatrice che ha avuto Ale da una relazione precedente a quella con il Fantini, è sempre più vicina. E' stata Beatrice stessa a spiegare durante l'intervista che anche la sua permanenza in ospedale sarà ridotta rispetto alle precedenti gravidanze: uno massimo due giorni per evitare di stare in un luogo che per lei e per la nuova arrivata potrebbero essere potenzialmente pericolosi.

Marco e Beatrice pronti ad accogliere Azzurra

Se dal canto suo Beatrice ha dimostrato un grande coraggio, Marco, anche lui presente alla diretta Ig, si augura che alla fine tutto vada per il meglio e che lui possa essere presente al momento della nascita. Anche quando è arrivata la piccola Bianca, Marco ha ricordato di essere arrivato all'ultimo minuto perché si trovava a Londra quando Beatrice ha cominciato il travaglio.

L'epidemia del momento ha costretto l'amata coppia nata a Uomini e Donne a rimandare anche i preparativi e di conseguenza anche le nozze. I due si augurano adesso che almeno la nascita della piccolina possa avvenire nella massima tranquillità e senza intoppi. Nel frattempo, Marco e Beatrice stanno trascorrendo la quarantena in casa con i due figli: tra una ricetta e un gioco per intrattenere i piccoli il tempo sta trascorrendo, con la speranza che tutto possa risolversi presto per il meglio. Ben presto la famiglia si allargherà e tutti non vedono l'ora di conoscere la nuova arrivata.