Nuovi colpi di scena attendono i fan di Beautiful che, nella puntata del 16 aprile scopriranno finalmente l'identità del padre di Flo. La giovane infatti si appresterà a leggere i risultati del test del DNA e scoprirà con sua grande sorpresa di essere una Logan. Gli esami confermeranno che suo padre è Storm Logan, il fratello defunto di Brooke, Katie e Donna. Bill e Wyatt tireranno un sospiro di sollievo, il primo perché avrà la conferma di non avere nessuna figlia, mentre il secondo per non essere il fratello di Flo.

Anticipazioni Beautiful: giungono i risultati del test del DNA, Flo non è figlia di Bill

Il prossimo appuntamento di Beautiful riserverà ai protagonisti della soap tv americana molte sorprese, che potrebbero cambiare per sempre il destino delle loro vite. In particolare, per Flo sarà giunto il momento tanto atteso di conoscere il responso del test del DNA, il quale riserverà non poche sorprese. In attesa della lettura dei risultati, Wyatt, Bill, Shauna e Quinn, parleranno della possibilità che Bill sia il padre della ragazza.

Wyatt sarà molto preoccupato da questa ipotesi, dato che, in passato, aveva avuto una relazione con la giovane. Se effettivamente Bill fosse il padre di Flo, questo vorrebbe dire che i due ragazzi hanno avuto una relazione incestuosa tra fratello e sorella. Anche Bill sarà impaziente di leggere i risultati del test, ancor prima dell'arrivo di Flo.

Beautiful, puntata del 16 aprile: Flo scopre di essere una Logan, suo padre è Storm

Sarà Wyatt a convincere il padre ad aspettare l'arrivo di Flo in ufficio, in modo che sia lei per prima a leggere gli esiti del test di paternità. La mail con i risultati porterà con sé importanti e inaspettate rivelazioni. Leggendola infatti, Flo scoprirà di essere una Logan e che suo padre non è altri che Storm, il fratello di Brooke, Katie e Donna.

La Fulton quindi, risulterà essere cugina di Hope. Bill tirerà un sospiro di sollievo dopo aver saputo di non essere il padre della giovane, così come Wyatt, il quale aveva il timore che Flo fosse sua sorella. Mentre per i due Spencer, i risultati del test saranno una consolazione, per Flo sembrerà essere un duro colpo. Quanto scoperto infatti, sembrerà metterla ancora più in crisi, dato il rapporto di parentela con Hope. I sensi di colpa per quanto accaduto con l'adozione di Phoebe, potrebbero indurre Flo a svelare il terribile segreto che porta con sé alla cugina.

In attesa di scoprire come prenderanno la notizia le sorelle Logan, si ricorda che la soap tv Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40.

Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.