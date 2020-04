Anche Jacqueline Macinnes Wood, la Steffy Forrester di Beautiful, sta trascorrendo questo periodo di quarantena in famiglia, in attesa di riprendere le riprese della soap tv americana. La 32enne, si sta godendo gli affetti più cari, quelli del figlio Rise, che ha appena compiuto un anno e del marito Elan Ruspoli. L'epidemia, come noto, ha costretto il cast di Beautiful a restare a casa e Steffy cerca di affrontare il difficile momento con il sorriso, sicura che arriveranno tempi migliori. Quarantena in famiglia anche per Thorsten Kaye (Ridge), il quale recentemente ha dichiarato di aver perso un amico e collega a causa dell'epidemia.

Quarantena a Los Angeles con la famiglia per la Steffy di Beautiful

Quarantena a Los Angeles per Jacqueline Macinnes Wood, l'attrice che presta il volto a Steffy Forrester nella soap Beautiful. La giovane nel corso di un'intervista rilasciata a 'Di Più', ha dichiarato di passare questo periodo di stop forzato in famiglia, nella sua casa di Los Angeles, insieme al figlio e al marito. Secondo Jacqueline, questo momento difficile è l'occasione per dedicare più tempo alla famiglia, rafforzando il legame con i propri cari.

Tra le altre cose, l'attrice ha svelato che lei e il marito hanno imparato anche a ballare la salsa guardando un video su internet.

Stop alle riprese di Beautiful fino a data da destinarsi

Come dichiarato, la Steffy di Beautiful, ha colto l'occasione del tempo passato in famiglia per riscoprire giochi da tavolo con i quali passa le serate. Durante il giorno riordina in casa cassetti e armadi, in modo da trovare tutto più velocemente.

Le giornate quindi sono scandite in modo diverso dal solito, anche per quanto riguarda la preparazione del pranzo dove, come rivelato dalla Wood, il piccolo Rise le tiene compagnia seduto per terra, usando le pentole come tamburi. In attesa che la situazione legata all'emergenza sanitaria migliori, le riprese di Beautiful sono sospese sino a data da destinarsi.

Beautiful, anche Ridge (Thorsten Kaye) passa la quarantena in famiglia

In attesa dell'apertura del set quindi, la maggior parte del cast trascorre la quarantena in famiglia. Anche il Ridge di Beautiful ha dichiarato, solo qualche giorno fa, di passare il tempo con moglie e figlie nel Connecticut ed anche per lui questa sembra un'occasione per recuperare i rapporti familiari. Come noto infatti, Thorsten Kaye (Ridge), per gran parte dell'anno si trova sul set a Los Angeles, lontano dai suoi cari. In questo periodo invece, ha avuto occasione di riscoprire giochi e passatempi da fare con moglie e figlie, con le quali passeggia nei boschi intorno alla sua casa in Connecticut.