Emozioni e colpi di scena terranno compagnia ai fan di Beautiful anche nell'appuntamento in onda sabato 18 aprile su Canale 5. A partire dalle 13:40, i telespettatori vedranno come Flo reagirà al fatto di essere una Logan. Il test del DNA, infatti, ha svelato che la giovane è figlia di Storm Logan, il fratello defunto di Brooke, Katie e Donna. La Fulton, quindi, apprenderà con stupore di essere cugina di Hope e, questo fatto, accentuerà i suoi sensi di colpa, per il segreto su Beth che continuerà a custodire.

Beautiful, anticipazioni: Flo in crisi dopo aver saputo di essere cugina di Hope

Continuano i colpi di scena nella soap tv Beautiful e che terranno con il fiato sospeso i milioni di telespettatori che, ogni pomeriggio, seguono con interesse la saga dei Forrester. A tenere banco, anche nella prossima puntata, sarà la vicenda legata alla paternità di Flo la quale, come noto, scoprirà di essere una Logan. La giovane, infatti, risulterà essere figlia del defunto Storm Logan e quindi cugina di Hope. Questo fatto, però, manderà ancora più in crisi la ragazza, la quale vorrà porre fine alle sofferenze della cugina, non trovando però il coraggio di rivelarle che la piccola Beth è viva.

Beautiful, trama del 18 aprile: Flo continua a mantenere il segreto su Beth, nonostante i sensi di colpa

Il pensiero di aver fatto così tanto male a Hope, dilanierà la povera Flo la quale, per il momento, sembrerà non trovare il coraggio di svelare alla cugina il terribile segreto. Flo infatti. continuerà a domandarsi fino a quando riuscirà a mantenere il segreto e comincerà a valutare tutte le conseguenze che la verità comporterebbe.

La Fulton sarà consapevole che, anche per lei, potrebbero esserci serie conseguenze penali, vista la sua complicità nell'adozione di Phoebe. Per il momento dunque, sembrerà che Flo, dopo aver soppesato bene tutte le ipotesi, sia propensa a mantenere ancora il segreto e a non svelare a Hope che Beth è viva. Una decisione che potrebbe cambiare le vite di molti dei protagonisti nelle prossime puntate.

Le Logan accolgono Flo in famiglia nelle prossime puntate di Beautiful

Da quanto si apprende, quanto emerso dal test del DNA, farà sì che Flo venga presentata alle sorelle Logan come loro nipote. Le tre donne quindi, accoglieranno Flo nella loro famiglia, felici che la giovane sia figlia del loro amato fratello Storm. Anche Hope ne sarà entusiasta, visto che aveva sentito un legame speciale con la ragazza sin dal loro primo incontro. In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda legata al terribile segreto custodito da Flo, si ricorda che la soap tv americana, va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, nel consueto orario delle 13:40.

Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere gli episodi già andati in onda.