Chiara Nasti ha deciso di replicare alle accuse che riceve su Instagram ogni giorno in un modo alquanto singolare. L'influencer napoletana ha stampato su un rotolo di carta igienica alcune delle critiche degli haters, pubblicando un video sull'argomento. Immediata la reazione del social, con tantissimi commenti e frecciatine contro di lei. Anche Aurora Ramazzotti ha deciso di commentare il post per esprimere il suo disappunto. Scatenata a quel punto Chiara, che si è scagliata contro la figlia di Eros e Michelle attaccando la sua vita privata: 'Ti ricordavo un po' diversa, tra alcol e non mi dilungo'.

Nei giorni scorsi l'influencer era già finita al centro delle polemiche per una sua foto accusata di sessismo.

Chiara Nasti e il post sotto accusa

Nei giorni scorsi Chiara Nasti ha deciso di replicare alle accuse che riceve quotidianamente su Instagram in un modo certamente molto bizzarro e spettacolare. L'influencer ha stampato su un rotolo di carta igienica alcune delle critiche e ha pubblicato un video per mostrare il suo gesto. "Questo è quello che faccio sempre con le vostre critiche. Spero che non me ne vogliate anche per questo" ha detto Chiara, inquadrando il rotolo con sopra i pensieri degli haters.

Immediata la reazione degli utenti di Instagram, che hanno commentato perplessi il gesto dell'influencer. Anche Aurora Ramazzotti ha voluto dire la sua e ha commentato il post con l'emoticon di una ragazza che si batte la fronte in segno di perplessità e disaccordo.

Chiara Nasti replica ad Aurora Ramazzotti

La risposta di Chiara Nasti non si è fatta attendere. L'influencer ha deciso di replicare al commento di Aurora Ramazzotti lanciando una frecciatina sulla vita privata della giovane.

"Perché ti scandalizzi? Ti ricordavo diversa, con alcol e non mi dilungo" ha scritto la Nasti, mettendo sotto accusa il passato della figlia di Eros e Michelle. L'insinuazione ha portato alcuni utenti a scagliarsi nuovamente contro l'influencer, accusandola per l'attacco sleale e scorretto. Per il momento, Aurora ha deciso di mantenere il silenzio sulla vicenda e non replicare alla provocazione di Chiara.

La polemica sulla Jaguar e l'asino che paga, la foto accusata di sessismo

Nei giorni scorsi Chiara Nasti era già finita sotto accusa per un proprio scatto pubblicato su Instagram. Nella descrizione dell'immagine, l'influencer ha inserito una citazione di Zsa Zsa Gabor, pseudonimo di Sári Gabor, attrice ungherese naturalizzata statunitense. La citazione recita:

"Una donna ha bisogno di 4 animali nella sua vita: una Jaguar in garage, una tigre nel letto, un visone sulla pelle e un asino che paghi". Immediata la reazione degli utenti del web, che si sono scagliati contro l'influencer accusandola di sessismo.

"Terribile quello che hai scritto!".

"Wow, che aspirazioni di vita che hai. C'è più soddisfazione a guadagnarsi le cose senza il paparino che paga, ma la fatica e il sacrificio son per pochi e la dignità pure". Sono solo alcuni dei commenti che ha ricevuto l'influencer. Per il momento le polemiche sullo scatto non accennano a diminuire.