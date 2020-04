La Rai ripropone anche questa settimana sui suoi canali le repliche de "Il commissario Montalbano", la nota serie televisiva basata sui romanzi di Andrea Camilleri ed interpretata da oltre vent'anni da Luca Zingaretti (Montalbano), Cesare Bocci (Mimì), Peppino Mazzotta (Fazio) e Angelo Russo (Catarella). Lunedì 27 aprile, infatti, è stato trasmesso in prima serata su Rai 1 la replica dell'episodio "Giro di boa" andato in onda per la prima volta nel 2005 nel corso della quinta stagione. La sinossi ufficiale dell'episodio è incentrata soprattutto sul ritrovamento di un corpo galleggiante nel mare di Vigata e sulla misteriosa morte di un bambino che Montalbano non soccorre in tempo al porto.

Per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di seguire "Giro di boa" in chiaro in televisione, si informa che è già disponibile la replica sui canali autorizzati Rai.

Dove vedere la replica degli episodi de Il commissario Montalbano

Nello specifico, si segnala che la replica dell'episodio di Montalbano andato in onda il 27 aprile del 2020 è già disponibile sul sito on demand Rai Play che presenta un'intera sezione dedicata alle indagini del commissario più famoso della televisione italiana.

Da ricordare che, per guardare le repliche su Rai Play è indispensabile registrarsi gratuitamente al sito dalla sua homepage ed avviare il download dell'app omonima da installare sui propri dispositivi mobili di ultima generazione provvisti di una connessione ad internet.

La trama

La trama ufficiale di "Giro di boa" ci segnala che nel corso della sua consueta nuotata nel mare di Vigata, il commissario Montalbano si rende conto che un coprpo sta galleggiando nell'acqua.

A quel punto, l'uomo si avvicina e si rende conto che è in avanzato stato di decomposizione. Dopo i primi esami di rito, il medico legale scopre che la vittima è stata uccisa all'incirca due mesi prima e e che si tratta di un latitante calabrese di nome Ernesto Erreta.

Saputo ciò, il commissario decide di indagare sulla vittima interrogando alcune persone che lavorano al porto di Vigata mentre un gruppo di migranti clandestini sta sbarcando.

Fra questi, il commissario nota un bambino che cerca di comunicare con lui attraverso alcuni segnali. Nonostante ciò Salvo non si avvicina al bimbo per poi scoprire, qualche ora dopo, che è stato ritrovato morto. Sconvolto ed amareggiato dalla notizia, Montalbano chiede a Fazio di indagare su un negoziante della zona che sembra essere coinvolto in quel che succede. A quel punto, le forze dell'ordine scoprono che l'uomo anni prima era stato costretto a rivolgersi ad alcuni usurai per salvare la propria attività.