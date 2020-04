Giuliana De Sio lunedì 20 aprile è intervenuta nella seconda parte de La Vita in Diretta. La 64enne campana ha raccontato la sua esperienza dopo aver contratto il Coronavirus. L'attrice oggi ha vinto la sua battaglia, ma ha rivelato che questa esperienza lascerà un ricordo indelebile e doloroso nella sua vita.

Giuliana De Sio è una delle attrici più famose e talentuose del mondo dello spettacolo in Italia. Lo scorso anno, tra l'altro, era tornata alla ribalta sul piccolo schermo con la partecipazione al programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

La testimonianza di Giuliana De Sio

Guliana De Sio attraverso un collegamento con La Vita in Diretta ha dichiarato di aver contratto il Covid-19. La donna quando era stata colpita dal virus mentre si trovava in giro per l'Italia per una tournee in teatro. Stando a quanto riferito dalla De Sio, i sintomi presentati inizialmente erano febbre e spossatezza. Proprio a causa della forte stanchezza, la donna aveva deciso di interrompere le ultime tre date del tour.

Nel programma Rai condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, la 64enne ha dichiarato: "Mi sono svegliata in un incubo, l'isolamento è stata l'esperienza più brutta della mia vita, è la cosa peggiore".

Giulia De Sio ha confessato che i protocolli per il Coronavirus sono molto rigidi: l'attrice si è ritrovata chiusa in una stanza d'ospedale, senza poter parlare con nessuno. "Soffro di claustrofobia, quindi per me il pensiero di essere chiusa era insopportabile. L'unica cosa che puoi fare è guardare il soffitto'', ha aggiunto l'artista campana.

Durante il periodo di isolamento, Giuliana ha provato a guardare la televisione ma ci è riuscita una sola volta, perché ovunque si parlava solo della pandemia; così ha preferito spegnere per non essere sopraffatta dall'angoscia.

Oggi Giuliana De Sio ha sconfitto la sua battaglia contro il Covid-19, ma ha un ricordo devastante di quei giorni: "Potevo solo lottare contro gli attacchi di panico, perché non parlavo con nessuno".

L'appello per il mondo dello spettacolo

Durante il collegamento con La Vita in Diretta, Giuliana De Sio ha voluto fare un appello per il mondo dello spettacolo. La 64enne ha dichiarato che in questo mondo sono davvero pochi i fortunati: "Già in tempi normali faticano a trovare lavoro".

L'ex concorrente di Ballando con le Stelle ha invitato il Governo a prendere dei seri provvedimenti per il mondo dello spettacolo, poiché nelle prossime fasi saranno proprio gli artisti che avranno il compito di sollevare il morale degli italiani.

Dunque Giuliana De Sio si è unita a molti dei suoi colleghi come Elena Sofia Ricci, Christian De Sica, Lino Guanciale, i quali avevano fatto lo stesso appello.