Giovedì 16 aprile andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 la quarta puntata di Doc-Nelle tue mani. Il quarto appuntamento della fiction che vede Luca Argentero nei panni del protagonista sarà l'ultimo (per ora) dato che le riprese sono state interrotte a causa dell'emergenza sanitaria.

Per vedere la seconda parte di Doc- Nelle tue mani dovremo quindi attendere diversi mesi. Per quanto riguarda gli episodi in onda il 16 aprile Andrea e sua moglie dovranno mettere da parte le loro incomprensioni per il bene della figlia Carolina, la quale avrà dei problemi di salute.

Ora andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nel quarto appuntamento della fiction.

Nel settimo episodio di Doc-Nelle tue mani Carolina sarà ricoverata in ospedale

Il primo episodio della quarta puntata di Doc-Nelle tue Mani si intitola 'Like'. Andrea e i suoi colleghi dovranno curare una paziente a loro molto cara: si tratta di Carolina, la figlia di Fanti e Agnese. La giovane studentessa di medicina già da diverso tempo presentava dei problemi di salute e nel corso del quarto appuntamento deciderà di scoprire quale sia la patologia che l'ha colpita.

I suoi genitori cercheranno di starle vicino nonostante per loro sia difficile mettere da parte le incomprensioni.

Inoltre Andrea, che non ha mai smesso di essere innamorato di Agnese, cercherà di riconquistarla. Alba dovrà fare i conti con i suoi sentimenti nei confronti del collega Riccardo. Già nel corso della terza puntata di Doc-Nelle tue mani la specializzanda ha cercato di far capire al giovane di essere interessata a lui ma il collega ha preferito mantenere il loro rapporto sul piano professionale.

In reparto arriverà un'influencer molto appariscente che attirerà l'attenzione degli specializzandi. In questa occasione Alba manifesterà a Riccardo la sua gelosia.

Gabriel avrà dei problemi di salute

Nel secondo episodio del quarto appuntamento di Doc-Nelle tue mani, intitolato 'Il Giuramento di Ippocrate', Andrea cercherà di recuperare il suo ruolo di padre. Dopo la morte di Mattia infatti anche il rapporto con la figlia Carolina ha iniziato a incrinarsi.

Tuttavia il colpo di arma da fuoco sembra aver dato a Fanti una seconda possibilità, sia per tornare ad essere il medico appassionato di un tempo sia per essere nuovamente un buon padre. In tutto ciò l'ex primario sembra essersi dimenticato della collega Giulia che invece continuerà ad essere innamorata di lui.

Nel frattempo in reparto Elisa e Riccardo saranno alle prese con un'aspirante astronauta. Per quanto riguarda Gabriel dalle Anticipazioni Tv sappiamo che il medico si troverà in seria difficoltà nel curare un paziente a causa di un fastidioso mal di testa. Per sapere come si evolveranno le vicende mediche e sentimentali dei protagonisti non ci resta che attendere la seconda parte di Doc-Nelle Tue mani.