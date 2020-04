Termina questa sera la prima stagione di Doc-Nelle tue mani, la fortunata serie televisiva di Rai 1 che ha come protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. Settimana dopo settimana, la fiction ha conquistato una platea sempre più ampia di spettatori i quali, però, si stanno già chiedendo se ci sarà un prosieguo.

Fortunatamente, le notizie in arrivo sono positive poiché, come anticipato in diverse occasioni da Luca Argentero, Doc avrà una seconda stagione in onda prossimamente sulla rete ammiraglia Rai.

Confermata la seconda stagione della fiction Doc-Nelle tue mani con Argentero

La prima stagione di Doc risulta composta da quattro puntate (di cui questa sera, 16 aprile, verranno trasmessi gli ultimi due episodi inediti) ma in realtà sono già pronte le sceneggiature delle altre puntate che andranno a costituire la seconda serie.

La produzione, infatti, si è dovuta fermare per il dilagare dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese che ha imposto la chiusura di numerosi set cinematografici e televisivi, compreso quello della fiction con protagonista Luca Argentero.

L'attore torinese ha più volte tranquillizzato il suo pubblico e i numerosi fan, anticipando che quando l'emergenza sarà passata, si tornerà di nuovo sul set per girare quelli che, in gergo cinematografico e televisivo, vengono chiamati i "raccordi". Dopodiché, la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani sarà pronta per la messa in onda televisiva.

Al momento, però, non si sa ancora di preciso quando queste puntate saranno pronte e ultimate per tornare in prima serata sulla rete ammiraglia Rai.

Non si esclude che possano andare in onda già nel corso della prossima stagione televisiva autunnale.

Boom di ascolti per Doc-Nelle tue mani, Argentero ringrazia il pubblico

D'altronde non poteva essere altrimenti, giacché la prima serie di Doc ha fatto segnare degli ascolti da capogiro. La fiction, infatti, nel corso delle settimane si è stabilizzata su una media di circa 8 milioni di spettatori a serata.

Numeri davvero notevoli per un prodotto nuovo che, stando ai risultati, è riuscito a conquistare il pubblico di Rai 1.

Intervistato da TvBlog, Luca Argentero ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno seguito la Serie TV, augurandosi di essere riuscito ad intrattenerli in un periodo particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo. "Spero che con questa nostra fiction siamo riusciti a rendere merito e onore ad una professione, quella del medico, che soprattutto di questi tempi sta dimostrando di essere fondamentale per la nostra vita quotidiana", ha dichiarato l'attore piemontese.