Ieri sera è andata in onda in prima serata su Rai 1, la quarta ed ultima puntata (per il momento), della serie televisiva di successo Doc – Nelle tue mani. Infatti, i restanti quattro appuntamenti al momento non andranno in onda, in quanto le riprese sono state sospese a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Al momento possiamo solo ipotizzare la messa in onda dei nuovi episodi per il prossimo autunno, ma la Rai non ha ancora ufficializzato nulla, anche perché prima dovrebbero ripartire le riprese.

Anticipazioni del regista sulle nuove puntate

Il regista Jan Maria Michelini ha svelato alcune novità della fiction ai microfoni di Fanpage.it. In particolare, verrà dedicato un ampio spazio, al triangolo amoroso dell'ex primario Andrea Fanti, la sua ex segretaria e amante Giulia Giordano e l'ex moglie Agnese. Inoltre, il regista della Serie TV che ha fatto registrare ascolti record nell'ultimo mese, ha anche annunciato che anche nella seconda parte di stagione, ogni puntata sarà composta da due episodi, per un totale di otto episodi.

Queste le parole di Michelini: 'Posso rivelare senza fare danni, che ci saranno molte scintille in questo triangolo amoroso, in quanto da un lato ci sarà la forza del matrimonio e dall'altro la forza unione che però lui ha dimenticato. Ma non è tutto, perché verranno anche rivelate le storie di alcuni personaggi di cui non si sa ancora molto'.

Infatti, il regista ha affermato che si scoprirà la vita privata del dottor Lorenzo Lazzarini e verrà dato più spazio anche alla specializzanda Elisa, che ha una storia incredibile alle spalle.

Poi, Agnese avrà un grande cambiamento verso il finale di stagione e spererà che Andrea non ricordi mai quello che è successo, ma accadrà il peggio. Infine, Michelini ha dichiarato: 'La seconda parte è ricca quando la prima'.

Possibile ritorno sul set a giugno

Come anticipato, al momento non c'è alcuna data di messa in onda degli episodi, né quella per le riprese, anche se il regista spera di ritornare sul per il mese di giugno.

Infatti, Jan Maria Michelini ha affermato che manca solo una settimana di lavoro, perché quest'ultima riguarderà alcune delle scene più importanti che vedremo nelle restanti quattro puntate.

Inoltre, c'è da dire che l'Associazione delle Case di Produzione, ha fatto avere loro un protocollo provvisorio sui comportamenti da seguire sul set, quando verrà allentato il lockdown. In particolare, tutti gli addetti ai lavori potrebbero essere vestiti quasi come in sala operatoria e probabilmente ci sarà un dottore che misurerà la temperatura.

Si continueranno a rispettare le distanze di sicurezza e nessuno dall'esterno potrà entrare sul set.