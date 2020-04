Giovedì 9 aprile in prima serata su Rai 1, andrà in onda la terza puntata di 'Doc - Nelle tue mani', la Serie TV che vede protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. Ispirata dalla storia vera di Pierdante Piccioni, la fiction Rai racconta la storia di Andrea, un primario che a seguito di un grave ferimento ha perso dodici anni di memoria. L'uomo, dopo essere uscito dal coma, dovrà fare i conti con degli importanti cambiamenti e che lo porteranno a tornare al lavoro non più come primario, ma come assistente degli specializzandi e deciso a recuperare il rapporto con la ex moglie.

Ma vediamo nel dettaglio cosa riservano le anticipazioni sui due episodi che verranno trasmessi il 9 aprile 2020.

Doc - Nelle tue mani, anticipazioni 3^ puntata: 'L'errore'

Il primo dei due episodi che compongono la terza puntata di 'Doc - Nelle tue mani', dal titolo 'L'errore', vedrà una paziente chiedere espressamente di essere visitata da Andrea Fanti (Luca Argentero). la donna infatti, non vorrà essere curata da nessun altro medico, credendo che Fanti sia ancora il primario del reparto. Per far fronte alla richiesta della paziente, Giulia riporterà Andrea in reparto ma i problemi legati all'amnesia del medico, causeranno non pochi guai agli specializzandi, i quali saranno sempre più sotto pressione.

Gli spoiler inoltre, svelano che Alba si ritroverà a far fronte al rancore che prova nei confronti della madre.

'Come eravamo' è il secondo episodio di 'Doc-Nelle tue mani' in onda il 9 aprile

'Come eravamo' è il titolo del secondo episodio di 'Doc- Nelle tue mani' che verrà trasmesso in prima serata su Rai 1 il prossimo 9 aprile. Stando a quanto riportano gli spoiler, si tornerà indietro nel tempo e le vicende avranno luogo dieci anni prima, dove Andrea sarà ancora felice insieme alla moglie e ai figli.

Fanti sarà un medico felice ed entusiasta del suo lavoro e sarà proprio in questo frangente che avrà l'occasione di cominciare a fare un salto di carriera. La competizione con il collega Marco rischierà di fargli perdere di vista chi è veramente.

Ottimi ascolti per 'Doc - Nelle tue mani' nelle prime due puntate

In attesa della messa della terza puntata, si ricorda che, la serie tv che vede protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, sta ottenendo ottimi ascolti.

La puntata di esordio, ha convinto oltre 7 milioni di telespettatori, mentre la seconda puntata dello scorso 2 aprile, ha visto accrescere ulteriormente gli ascolti, sino ad arrivare ad una media superiore agli 8 milioni per uno share vicino al 30%. Un risultato che resta tra i più alti ottenuti dalla Rai 1 in questo delicato momento legato all'emergenza sanitaria.