La fiction Doc - Nelle tue mani continua ad appassionare sempre più telespettatori su Rai Uno. Le prime due puntate, infatti, hanno registrato un crescente interesse tra i fans di Luca Argentero, il protagonista assoluto di questo medical drama. La trama della 3° puntata, in programma il 9 aprile 2020 raccontano che il dottore Andrea Fanti ritornerà tra le corsie del suo ospedale, in quanto una paziente chiederà a gran voce il suo aiuto. Per questo motivo, Giulia sarà costretta a richiamare l'ex primario a lavoro, nonostante i suoi problemi di salute.

Doc - Nelle tue mani, spoiler 9 aprile: una paziente richiede l'aiuto di Andrea

Le anticipazioni di Doc - Nelle tue mani, riguardanti la terza puntata, in programma giovedì 9 aprile 2020 su Rai 1, annunciano importanti colpi di scena per la Serie TV con Luca Argentero.

Nel dettaglio, nel 5° episodio intitolato 'L'errore', una paziente chiederà di essere visitata esclusivamente da Andrea. La donna, infatti, non vorrà che nessun altro medico si prenda cura di lei. Peccato, che sia all'oscuro delle reali condizioni di salute del dottor Fanti.

Quest'ultimo, infatti, ha perso 12 anni di memoria dopo aver ricevuto un colpo d'arma da fuoco alla testa. Tuttavia, la dottoressa Giulia Giordano (Matilde Gioli) sarà costretta a riportare il primario in corsia per fronteggiare questa delicata questione con la paziente. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Andrea non si ricorderà niente della donna, tanto da compiere un clamoroso errore. Uno sbaglio, che finirà per mettere gli specializzandi in allerta.

Nel frattempo, Alba mostrerà tutto il suo rancore che prova nei confronti della madre.

Doc - Nelle tue mani anticipazioni terza puntata: la vita del dottor Fanti dodici anni prima

Stando agli spoiler di Doc - Nelle tue mani, relativi al 6° episodio, intitolato 'Come eravamo', si evince che i telespettatori di Rai 1 assisteranno ad un flashback, che ci riporterà indietro di ben 12 anni, quando Andrea era un uomo appagato dal suo lavoro e conduceva una vita apparentemente tranquilla con moglie e figli.

In questo frangente, il dottor Fanti dimostrerà di non riuscire a conciliare la carriera all'interno della struttura ospedaliera e la sua vita privata. Inoltre, sul lavoro inizieranno i primi problemi, in quanto ci sarà molta competizione con un suo collega, di nome Marco. Una situazione spiacevole, che l'uomo si troverà a fronteggiare in prima persona. In attesa di vedere questo imperdibile appuntamento in televisione, si ricorda che è possibile rivederla in modalità on - demand, accedendo al sito RaiPlay, la piattaforma gratuita e in streaming della tv di Stato.