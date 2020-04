In queste ore, la famiglia di Leonardo Bonucci è stata al centro di un'accesa polemica social. Infatti, sabato 18 marzo, Martina Maccari, moglie del difensore della Juventus, ha condiviso una foto che la ritraeva con suo marito, i suoi tre figli, i suoi genitori e suo fratello. La famiglia Bonucci si è riunita per festeggiare il compleanno del suocero del calciatore juventino. Questa immagine, ha ovviamente fatto il giro del web e ha scatenato diverse polemiche. Infatti, sui social sono arrivati diversi commenti di utenti che si chiedevano come mai a casa del giocatore della Juventus ci fosse così tanta gente.

Queste critiche non sono passate inosservate, e la moglie di Bonucci ha deciso di rispondere in modo piuttosto chiaro.

La moglie di Bonucci: 'Criticate tutto ma non il nostro senso di responsabilità'

Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, ha deciso di rispondere alle critiche ricevute sui social per aver postato una foto che la ritraeva mentre festeggiava il compleanno di suo padre. La consorte del difensore della Juventus, su Instagram, ha spiegato che dal 7 marzo è uscita di casa solamente due giorni fa e quella è stata la prima ed unica volta che ha messo i piedi fuori dalla sua abitazione.

La moglie di Bonucci ha raccontato che ordina la spesa a casa da più di un mese e che anche i suoi genitori non escono dal 7 marzo. Martina Maccari, inoltre, ci ha tenuto a precisare che sua madre e suo padre vivono nel suo stesso stabile e per raggiungere l'appartamento dove lei vive insieme a Bonucci e ai loro figli devono usare una scala interna. La moglie del difensore della Juventus ha anche spiegato che per ordinare la torta ha utilizzato un fattorino e che il regalo di compleanno di suo padre era un disegno che è stato messo in una vecchia cornice che avevano in casa.

Dunque, Martina Maccari ha respinto ogni tipo di critica visto che lei e suo marito hanno fatto diverse donazioni e continuano a spendersi per fronteggiare questa emergenza: "State facendo una polemica sterile a mio avviso", ha scritto la moglie di Bonucci che poi ha aggiunto che la gente può criticare tutto, ma non il loro senso civile e di responsabilità.

Anche CR7 è stato coinvolto in alcune polemiche

La famiglia Bonucci non è stata l'unica a ricevere degli attacchi social. Infatti, anche Cristiano Ronaldo è stato criticato perché ha partecipato alla festa di compleanno della nipote. Il party si è tenuto in un ristorante di proprietà della famiglia Aveiro ed erano presenti solo i familiari più stretti come si più notare nel video condiviso da Elma Aveiro sorella di Cristiano Ronaldo. In totale erano circa 20 i presenti ai festeggiamenti per il compleanno della nipote di CR7.