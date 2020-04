Un ex concorrente della quarta edizione del GF Vip è ancora al centro d’attenzione mediatica. Antonella Elia che nella casa più seguita dagli italiani ha avuto parecchi scontri con altri compagni d'avventura, continua ad essere criticata a causa del suo carattere aggressivo. Di recente la showgirl torinese ha messo a tacere con un messaggio diretto tutti gli hater che, quando lei si trovava nel Reality Show, non hanno perso l’occasione per puntarle il dito contro proprio tramite i social. L’ex volto di Non è la Rai quindi, ha fatto sapere di aver scelto di non ricorrere alle vie legali, esprimendo il suo pensiero sul suo profilo Twitter riguardo gli utenti che l’hanno attaccata per gli scatti d’ira avuti nei confronti di Licia Nunez e Fernanda Lessa.

Antonella Elia asfalta coloro che le hanno puntato il dito contro sui social

Una delle concorrenti del GF Vip 4, che è terminato l’8 aprile 2020 con la vittoria di Paola Di Benedetto, è ancora sotto attacco nonostante abbia anche dei sostenitori. Si tratta di Antonella Elia, che è stata senza dubbio la protagonista indiscussa del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nel corso dei mesi vissuti nella casa di Cinecittà, la showgirl ha dimostrato di essere abbastanza schietta per non aver avuto alcun timore a dire tutto ciò che le passava per la testa.

L’ex gieffina, che è stata soprattutto apprezzata per la sua spontaneità, continua a contraddistinguersi anche adesso che il programma prodotto da Endemol Shine Italy si è concluso. La fidanzata di Pietro Delle Piane in questi giorni, oltre a replicare alle critiche che le ha rivolto Patrick Ray Pugliese, è sbottata sui social. L’ex valletta di Mike Bongiorno non ha perso tempo per rispondere con un semplice tweet agli hater che l’hanno presa di mira in questi mesi, scrivendo le seguenti parole: "Una volta leggevo gli insulti su twitter e mi arrovellavo.

Ora niente. Potete continuare. Nessuno vi denuncerà. Siete già la vostra condanna”.

La sesta finalista del GF Vip torna ad attaccare Patrick Ray Pugliese

La sesta finalista del Grande Fratello Vip, dopo aver asfaltato con classe i suoi nemici, ha fatto una diretta su Instagram con Adriana Volpe, e in tale circostanza è tornata a dire la sua su Patrick Ray Pugliese. L’ex gieffina ha ribadito ancora una volta che il 42enne nella casa più spiata d’Italia non si sia avvicinato a lei per affetto, ma in modo strategico.

Sempre durante la lunga chiacchierata con la nota conduttrice, la fidanzata di Pietro Delle Piane ha manifestato la sua disapprovazione sulle recenti dichiarazioni fatte dallo storico gieffino su di lei nel corso di un’intervista. Antonella Elia si è riferita al fatto che il Ray Pugliese abbia dichiarato di aver appreso grazie alla psicologa del reality che avrebbe dei problemi psicologici. Infine, l’ex valletta di Mike Bongiorno è arrivata addirittura a sostenere che il suo ex coinquilino non si sia scusato con lei ad un passo dalla finalissima di sua volontà, ma solo dopo aver ricevuto una telefonata.