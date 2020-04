Paola Di Benedetto proclamata vincitrice del GF Vip 4 da pochissimi giorni, continua ad essere al centro del gossip. L’ex madre natura di Ciao Darwin intervistata da ‘Il Giorno’ ha raccontato ciò che ha provato dopo essere tornata alla realtà, e ha smontato un ex coinquilino con cui è entrata in conflitto nelle ultime settimane di permanenza nel reality. La modella vicentina ha dichiarato che tutte le critiche che le ha rivolto Antonio Zequila, sono state un punto a suo favore.

La vincitrice del GF Vip spera di far parte di un programma di intrattenimento

La vincitrice della quarta edizione del GF Vip, il famoso Reality Show che quest’anno è passato alla conduzione di Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista a ‘Il Giorno’. Paola Di Benedetto per cominciare ha fatto sapere di sperare di poter far parte di un programma di intrattenimento, magari in co-conduzione. Riguardo all’esperienza appena vissuta nella casa di Cinecittà, la modella vicentina ha svelato di non volersi porre nessun limite per aver capito che la vita è sempre in grado di regalare delle sorprese.

Sempre sul suo trionfo nel programma prodotto da Endemol Shine Italy, l’influencer ha dichiarato di voler condividere il successo con la sua famiglia e il fidanzato Federico Rossi. Dopo aver ammesso che è stato bello ricevere così tanto affetto, l'ex madre natura di Ciao Darwin ha raccontato le sensazioni provate una volta uscita dal Grande Fratello Vip. Paola ha dichiarato che è sembrato traumatico vedere la gente con mascherine e guanti, poiché non era ancora pronta.

Paola Di Benedetto lancia una frecciatina a Zequila

A questo punto l’ex gieffina ha spiegato il motivo per cui ha scelto di donare l’intero montepremi dal valore di 100 mila euro alla protezione civile, dicendo di aver ritenuto fosse la cosa più giusta da fare. In seguito la trionfatrice del GF Vip 4, non si è risparmiata di lanciare una frecciatina ad Antonio Zequila. La fidanzata di Federico Rossi, dopo aver dichiarato che lei e l’attore napoletano erano partiti con il piede giusto all'inizio, ha aggiunto che a causa di un banale fraintendimento si sono create delle situazioni poco carine.

Inoltre sugli screzi avuti con il 56enne, Paola ha aggiunto: “Le sue ‘gufate' del tipo 'tanto esci', 'tanto non vinci' mi hanno portato fortuna". Per concludere la modella vicentina dopo aver ammesso che sarebbe stata contenta se a portarsi a casa la vittoria del reality fosse stato Andrea Denver, ha detto la sua sulla Elia. La 25enne ha dichiarato che Antonella per lei è stata una rivelazione perché si sono sostenute a vicenda diventando amiche, e ha concluso dicendo che l’ha protetta facendole da madre.