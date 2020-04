Patrick Ray Pugliese, una volta uscito dalla casa del GF Vip 4, ha commentato l’esperienza vissuta nel Reality Show sui social, dando anche dei pareri negativi su alcuni ex compagni d’avventura tra cui Antonio Zequila. Quest'ultimo, in particolare, non ha digerito le parole che gli ha rivolto lo storico gieffino, che senza mezzi termini l’ha considerato arrogante. L’attore partenopeo avrebbe lanciato una frecciatina al concorrente che si è classificato al quarto posto perdendo contro la vincitrice Paola Di Benedetto, augurandogli di trionfare se dovesse fare parte del cast del programma per la quarta volta.

Zequila lancia una frecciatina su IG

Patrick Ray Pugliese, durante le ultime settimane di permanenza nella casa di Cinecittà, si era allontanato da Antonio Zequila. Adesso che il programma condotto da Alfonso Signorini ha chiuso il sipario, lo storico gieffino ha fatto sapere ai suoi fan su Instagram ciò che pensa di alcuni ex compagni d’avventura. Patrick ha approfittato di una diretta su Instagram con Pasquale Laricchia per criticare nuovamente l’attore partenopeo. Per cominciare il finalista del Grande Fratello Vip ha dichiarato di essersi subito accorto dell’arroganza del 56enne, e di averlo preso sempre in giro.

Il Ray Pugliese ha continuato a criticare gli atteggiamenti che Antonio ha avuto nella trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, affermando: “Il suo ego è iniziato a venire fuori veramente tanto. Metterei un velo pietoso su Zequila che abbiamo già visto nel faccia a faccia con lui, quindi lo lasciamo nel dimenticatoio.”

L’attore conosciuto anche come Er Mutanda, che dopo essere stato eliminato dal GF Vip ha manifestato la sua indignazione nel vedere Patrick ancora in gara, ha scelto di replicare, seppur senza pronunciare espressamente il nome di Patrick.

L’attore ha pubblicato un post su Instagram con scritto: “Conviene ritentare magari la quarta volta sarai più fortunato”. Patrick, infatti, ha partecipato al Grande Fratello per ben tre volte, senza mai vincere il reality.

Il Ray Pugliese critica anche Pago e Serena

Patrick, oltre a criticare Zequila, ha ammesso di essersi ricreduto su Antonella Elia precisando che quando gioca e scherza è simpatica e di non avercela più avuta con lei dopo che ha imparato a capirla.

A questo punto lo storico gieffino si è detto felice per il trionfo di Paola Di Benedetto, includendola nella lista degli ex coinquilini con cui continuerà ad essere in contatto. Infine il vip di origini iraniane, dopo aver dichiarato di considerare Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia una coppia stupenda, non si è risparmiato delle parole al vetriolo anche per Pago e Serena. A detta di Patrick, il cantante sardo dentro la casa del GF Vip ha dimostrato di essere molto fragile, ed è stato penalizzato a causa dell'ex tronista. Secondo il Ray Pugliese, Pago sarebbe succube di un amore difficile.