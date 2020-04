A poche ore dall’attesissima finale del GF Vip 4, un ex concorrente del reality ha rilasciato delle dichiarazioni del tutto inaspettate al magazine diretto da Alfonso Signorini. Sara Soldati, si è soffermata a parlare del rapporto nato tra lei e Andrea Denver nella casa più spiata d’Italia, nonostante il modello sia legato da tempo ad un’altra donna. A detta dell’ex gieffina il coinquilino che attualmente si trova in nomination per conquistarsi il posto di finalista, avrebbe intenzione di approfondire la loro amicizia anche nella vita reale.

La giovane influencer, che non ha mai negato di essere attratta dal gieffino di origini venete, è arrivata addirittura a sostenere che sia stato frenato con lei soltanto perché è fidanzato e a causa della presenza delle telecamere.

Sara Soldati vuole rivedere Denver dopo la fine del GF Vip

Una delle ultime concorrenti eliminate della quarta edizione del GF Vip 4, proprio adesso che il reality sta per chiudere i battenti, ha fatto delle dichiarazioni che non sono di certo sfuggite al gossip. Si tratta di Sara Soldati, che nella casa di Cinecittà ha instaurato una forte complicità con Andrea Denver, già impegnato con un’altra donna.

L’ex gieffina, che ha avuto soltanto poche settimane a disposizione per farsi conoscere dal pubblico, ha fatto sapere che il rapporto nato tra lei e il modello veronese avrà un proseguo. Per cominciare la modella e web influencer, ha manifestato la sua voglia di voler rivedere l’ex coinquilino, dichiarando che più volte le aveva detto che sicuramente avrebbero avuto modo di conoscersi meglio. A questo punto Sara ha lanciato una frecciatina ad Anna Wolf, colei che ha fatto breccia nel cuore di Andrea pronunciando le seguenti parole: “Fidanzata?

Tanto non potrà vederla. I voli al momento sono stati sospesi. Non sarà la sua storia a interrompere la nostra amicizia speciale “. Sempre riferendosi alla donna legata a Denver, l’ex gieffina ha rincarato la dose affermando addirittura che il suo ex coinquilino non è caduto nelle sue braccia soltanto perché sentiva il peso delle telecamere. A questo punto Sara ha espresso il suo parere sul fatto che Andrea potesse aver provato un certo interesse per Adriana Volpe, specificando che nei confronti della conduttrice ha avuto soltanto una forte stima.

Per sostenere la sua tesi, la 21enne è arrivata ad aggiungere che il modello al Grande Fratello Vip ha sempre dichiarato di non voler avviare una conoscenza in un contesto televisivo.

L'ex gieffina rivela di fare il tifo per Paola Di Benedetto e Andrea Denver

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, l’ex gieffina ha cercato di spiegare il motivo per cui non è stata capita dal pubblico. Nello specifico Sara ha dichiarato di essere stata considerata una persona senza carattere, soltanto perché ha scelto di non intromettersi in alcune discussioni. La modella dopo aver svelato di essersi ricreduta su Adriana Volpe, poiché all’inizio le sembrava impostata, non ha nascosto di essere rimasta delusa da Antonio Zequila definendolo insopportabile.

Per finire, Sara ha ammesso di sperare che Paola Di Benedetto o il modello italo-americano Andrea Denver, possano aggiudicarsi la vittoria del Grande Fratello Vip.