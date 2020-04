Alfonso Signorini dopo aver condotto un’edizione del GF Vip diversa da tutte le altre a causa della pandemia di Covid-19, ha espresso nuovamente il suo parere su alcuni concorrenti. Il noto presentatore tramite un’intervista rilasciata a ‘Il Giornale’, oltre a raccontare le difficoltà avute per portare avanti lo show dopo l’annuncio del premier Conte di chiudere l’Italia, ha parlato di Antonella Elia. Il direttore del settimanale ‘Chi’, ha rivelato ciò che pensa della gieffina più discussa della storia del reality, e in tono scherzoso ha fatto sapere che non sarebbe in grado di condividere a lungo lo stesso tetto con la showgirl.

Il conduttore del GF Vip 4 esprime la sua opinione su Antonella Elia

Il conduttore del GF Vip 4, adesso che il reality ha chiuso i battenti è stato intervistato da ‘Il Giornale’. Per iniziare, Alfonso Signorini ha fatto sapere che è stato parecchio complicato per lui continuare ad essere al timone del programma dopo le decisioni del governo. Riguardo alla scelta di andare avanti, il direttore del settimanale ‘Chi’ ha sottolineato di non essersi perso d’animo per far passare dei momenti di svago ai telespettatori.

Successivamente Signorini ha manifestato la sua contrarietà sulle numerosi liti, che hanno avuto Valeria Marini e Antonella Elia nella casa di Cinecittà. A questo punto il conduttore si è espresso sul carattere un po’ sopra le righe della showgirl torinese, precisando che le persone che non litigano sono false. Alfonso dopo aver continuato a spendere delle belle parole per l’ex valletta di Mike Bongiorno, dicendo che al Grande Fratello Vip ha tirato fuori le ragioni della sua sofferenza, ha però aggiunto con ironia: “Non l’ho ancora capito se lei ci è o ci fa.

Certo io non passerei mai una quarantena in casa con lei”.

Alfonso Signorini spende delle belle parole nei confronti della vincitrice Paola

In seguito il conduttore ha spiegato a Laura Rio di non soffrire tanto la quarantena, raccontando di aver festeggiato il suo compleanno facendo una videochiamata con il suo compagno Paolo. A questo punto Signorini ha sottolineato che tra lui e la sua dolce metà non è cambiato nulla, poiché stanno insieme da 18 anni vivendo in due case diverse.

Alla domanda se il GF Vip avrà un proseguo, il famoso giornalista ha ammesso di essersi piaciuto alla conduzione del programma e ha concluso dicendo che per il futuro prima si dovrà vedere se si riuscirà a produrre qualcosa dopo questo terribile periodo. Per concludere, Alfonso ha detto la sua anche sulla vincitrice Paola Di Benedetto, che ha scelto di devolvere l’intero montepremi alla protezione civile. Il 56enne, dopo aver dichiarato che secondo lui la modella vicentina ha trionfato perché oltre ad essere bella ed educata ha una sua autonomia di pensiero, ha affermato: “Si è dimostrato ancora una volta che i gusti del grande pubblico non coincidono con quelli dei pochi leoni da tastiera dei social “.