Al momento Sossio Aruta non sembra intenzionato a deporre "l'ascia di guerra" nei confronti di Antonio Zequila. Quest'ultimo ha lanciato messaggi distensivi in una video intervista pubblicata sulla pagina Instagram di Chi: "Ho sbagliato e mi piacerebbe partecipare a Pechino Express con lui". Dall'altra parte, l'ex cavaliere di Uomini e Donne è tornato sullo scontro con il salernitano nel corso della finalissima del GF Vip 4.

In particolare, il calciatore non ha gradito che sia stato messo in discussione il suo ruolo di padre e ha lanciato nuove stoccate al cinquantaseienne attraverso un post pubblicato sul suo profilo Ig: "Tocca i miei figli e ti scateno l'inferno, essere meschino e senza dignità", ha riferito Sossio che, senza mai nominarlo, ha riservato parole di fuoco a Zequila.

"Ho un cuore grande e se avessi vinto avrei dato tutto in beneficenza. Tu mi fai solo pena".

Sossio tuona contro Zequila: 'Tocca i miei figli e ti scateno l'inferno'

A distanza di alcuni giorni dalla finale del Grande Fratello Vip proseguono le schermaglie tra ex coinquilini. In particolare, Sossio Aruta sembra non aver intenzione di fare un passo indietro e tendere la mano ad Antonio Zequila. Neanche le scuse social dell'attore hanno placato la rabbia del napoletano che non ha digerito alcune affermazioni rese dal salernitano nel corso dell'ultima puntata del reality show.

Sul profilo Instagram, il quarantanovenne ha pubblicato un post in cui ribadisce di aver sempre mantenuto i suoi impegni di padre.

"Ai miei due leoncini ho dato tutto l'amore che un papà può trasmettere ai suoi figli e, nonostante mille difficoltà e periodi grigi, non ho mai abbandonato il mio sangue", ha sottolineato il "re leone". In particolare, Sossio ha replicato ad una stoccata di Zequila relativa ad alcune sue inadempienze del passato: "Sono sei anni che pago gli alimenti e presto continue attenzioni, tra viaggi e regali, ai miei figli nonostante qualcuno abbia deciso di interrompere la nostra quotidianità".

Aruta: 'Ho un cuore grande che tu non hai'

Con orgoglio, Sossio ha rimarcato l'affetto che i figli manifestano quotidianamente nei suoi confronti. "Mi amano perché non li ho mai abbandonati. Anzi ho lottato tra assistenti sociali e psicologi - ha aggiunto l'ex cavaliere di Uomini e Donne - Solo io conosco le sofferenze del passato ed anche se mi trovassi sulla Luna troverei modo per vederli e sentirli".

Via Instagram, Aruta ha piazzato una nuova stoccata nei confronti di Antonio Zequila: "Non sono un attore, non ho un curriculum, non sarò tanto acculturato ma ho un cuore grande che tu non hai", ha riferito il compagno di Ursula Bennardo ribadendo che avrebbe donato l'intero montepremi in beneficenza in caso di vittoria nonostante le sue difficoltà economiche. Il quarantanovenne ha chiuso con un ultimo affondo al veleno nei confronti dell'ex compagno di avventura: "Mi fai solo pena".