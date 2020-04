Una volta finita la quarta edizione del Grande Fratello Vip, è ora il momento delle dirette Instagram tra i vari concorrenti che hanno calcato i pavimenti della casa di Cinecittà. Una di queste ha riguardato due donne che hanno trovato un feeling particolare all'interno del reality show: Paola Di Benedetto e Adriana Volpe. Le ex gieffine hanno avuto modo di affrontare alcuni temi che hanno riguardato la loro permanenza nel Grande Fratello Vip. L'influencer ha fatto molti complimenti alla sua amica: "Tu per me lì dentro sei stata l'aria, se non ci fossi stata tu..", è stato uno di quelli più significativi.

Il rapporto speciale tra Paola e Adriana

Paola Di Benedetto e Adriana Volpe sono state sin dall'inizio molto vicine, la loro amicizia è nata immediatamente. Si sono scelte e si sono trovate sin da subito, anche oggi, nonostante la lontananza forzata, non hanno perso il loro forte feeling. L'influencer e la conduttrice si sono guardate negli occhi sin dal primo giorno del reality show e da lì è nato un connubio bellissimo che si è consolidato giorno dopo giorno. Adriana aveva chiesto a Paola se avesse voluto dormire con lei e l'ex Madre Natura ha risposto in maniera affermativa senza pensarci neppure un secondo.

Le due dame sono state poi protagoniste di tanti discorsi e tante confidenze avvenute in piena notte. Il rapporto tra di loro è stato fantastico ed è stato interrotto esclusivamente dalla fuoriuscita improvvisa della Volpe per i motivi ormai a tutti noti. Paola e Adriana, finito il Grande Fratello Vip, ne hanno approfittato per concedersi una diretta Instagram che le ha fatte sentire molto più vicine.

Paola e Adriana: la diretta Instagram

Per Paola Di Benedetto e Adriana Volpe il tempo sembra non essere mai passato. Le due donne hanno mostrato, sin dall'inizio della diretta Instagram, la vicinanza e il feeling di qualche mese fa. Paola e Adriana si sono fatte complimenti reciproci e l'ex Madre Natura ha avuto l'occasione di conoscere Gisele. La Di Benedetto ha affermato, rivolgendosi alla Volpe: "Tu per me lì dentro sei stata l'aria, se non ci fossi stata tu..".

I complimenti per la conduttrice non sono finiti lì, Paola ha continuato in maniera sentita negli elogi: "Ti stimo come mamma, sei un esempio da seguire". Mentre l'influencer e la conduttrice si scambiavano racconti ed emozioni, ecco che è apparso nei commenti della chat Andrea Denver, il modello ha assistito alla diretta delle sue amiche e non ha resistito: "Un bacio ragazze". Paola e Adriana non si sono però accorte della cosa e non hanno quindi potuto ricambiare il saluto fatto loro da Denver. Il desiderio dei fan sarà di vedere una diretta tra quest'ultimo e la Volpe.