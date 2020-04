Non accennano ad arrestarsi le polemiche mediatiche concernenti le dichiarazioni al vetriolo che il direttore di Libero Quotidiano, Vittorio Feltri, ha di recente rilasciato in tv sul conto dei cittadini meridionali: "Io non credo ai complessi d'inferiorità, io credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori", ha dichiarato la pregevole penna di Libero in occasione di un suo intervento concesso a Fuori dal coro, format condotto da Mario Giordano su Rete 4.

A margine delle dichiarazioni in questione, sono giunti dalla rete molteplici messaggi di contestazione, sia da parte di personaggi noti che da utenti comuni.

Su Instagram, emerge in particolare un messaggio che Gigi D'Alessio ha condiviso con il web.

Gigi D'Alessio sibillino su Vittorio Feltri

Nel messaggio condiviso su Instagram, il cantante campano risponde piccato alle parole spese da Feltri a margine dell'ultimo aut aut lanciato attraverso i media dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. L'editorialista di Libero si è infatti esibito nelle frasi esposte in apertura commentando le dichiarazioni rilasciate a sua volta dallo stesso De Luca, che negli scorsi giorni si è detto pronto a chiudere i confini della Campania per evitare nuovi esodi dal Nord.

“Sono meridionale e sono orgoglioso di esserlo - si legge tra le righe del messaggio di D'Alessio, che allude non troppo velatamente a Feltri -. Spero che dopo questo episodio si possa smettere di dare spazio e dare voce ad un uomo che ormai ha perso la sua lucidità e offende solo per qualche punto di share. Mi auguro che chi ha facoltà di scegliere gli ospiti delle trasmissioni televisive non continui questa corsa al ribasso dell’intelligenza e della dignità”.

Il web supporta la presa di posizione di Gigi D'Alessio

Il post di contestazione dell'ormai ex compagno di Anna Tatangelo ha ricevuto in poco tempo oltre 23mila like con una serie di commenti da parte degli utenti: "Hai spaccato Gigi. Hai detto tutto con estrema diplomazia"; "Hai perfettamente ragione. Ma bisogna smettere anche di dare spazio ai giornalisti in generale che alimentano solo dispute 'Nord contro Sud'.

Perché c’è gente che ci sta cascando in pieno. E si sta scannando sui social tipo guerra civile"; "Grazie Gigi, per aver scritto questa cosa. Siamo stufi di tutte queste offese. Che altro non sono che evidenti manifestazioni di invidia! Che miserabili!"; "Sì, ma tutti i commenti negativi sul Sud sono tutta invidia!".

Samantha Togni difende i meridionali

In risposta alle discusse parole di Feltri, oltre al messaggio sibilino di D'Alessio, su Instagram è giunto anche un post dell'ex ballerina professionista di Ballando con le stelle, Samantha Togni, che ha commentato l'iniziativa di alcune edicole di Napoli che hanno deciso di non vendere più al pubblico Libero: 'Parole di Feltri vergognose'.