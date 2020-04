Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha fotografato un articolo inerente il ritorno di fiamma fra Giulia De Lellis ed Andrea Damante. La scrittrice di 'Dieci piccoli infami' ha mostrato il suo disappunto, non condividendo la scelta della popolare influencer di perdonare l'ex fidanzato in seguito ad alcuni tradimenti. Poco dopo la pubblicazione dell'articolo, sotto al post IG della Lucarelli, è arrivato il commento di Giulia De Lellis.

Selvaggia Lucarelli non condivide il perdono di Giulia De Lellis nei confronti dell'ex fidanzato

Selvaggia Lucarelli ha condiviso, con i suoi quasi 800.000 followers su Instagram, un articolo relativo alla frequentazione in corso fra la scrittrice di 'Le corna stanno bene su tutto' e l'ex tronista veronese. In particolar modo, il giudice di 'Ballando con le Stelle', non ha apprezzato questo ritorno di fiamma, avvenuto dopo aver scritto un libro in cui la popolare influencer ha raccontato i retroscena del termine della relazione con il dj e i tradimenti di lui.

Qui sotto il post pubblicato da Selvaggia Lucarelli.

Nell'articolo in questione, nel commentare la reunion dei Damellis, è stato scritto: "le corna scadono come i domini internet", inoltre è stata ripercorsa brevemente la storia del libro della De Lellis. Nel libro è stato raccontata l'elaborazione del dolore di Giulia dopo il termine della sua storia d'amore con Damante. Il libro della popolare influencer è stato definito 'fuffa' in quanto ha descritto una situazione non dimenticata dalla scrittrice e, pertanto, si era concessa solo una pausa.

Giulia De Lellis risponde a Selvaggia Lucarelli

Non è mancata dopo poco tempo dalla pubblicazione del post su Instagram, la risposta di Giulia De Lellis alla Lucarelli. Giulia si è mostrata determinata e consapevole delle sue scelte. L'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' ha mostrato delusione per le parole utilizzate in questo articolo, in quanto Giulia ha confessato di nutrire stima nei confronti di Selvaggia e si sarebbe aspettata una spalla da lei.

La De Lellis è rammaricata in quanto la scrittrice di 'Casi umani' le ha dato, a detta sua, una mano pronta a farla annegare, ma Giulia ha ironizzato, affermando di saper nuotare molto bene.

Giulia De Lellis è convinta della sua scelta

Giulia ha puntualizzato in questo modo a Selvaggia Lucarelli:

"Non essere così cinica. Fuffa è chi parla senza sapere. Cioè se si vuole dire cose tanto per parlare di questo, ne sto leggendo molte ed è ok. Ma quel libro, è una verità passata, cose che sono riuscita a mettere via aiutando non solo me stessa, ma tantissime altre persone."

La De Lellis ha concluso il suo commento, ricordando che, in ogni caso, se dovesse farsi male, si farebbe male lei e non qualcun altro.

Sotto al commento di Giulia sono arrivati migliaia di cuoricini di approvazione da parte dei fan che sostengono l'ex corteggiatrice e approvano il ritorno dei Damellis.