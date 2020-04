Da un paio di giorni in rete non si parla d'altro che del debutto di Giulia De Lellis su Tik Tok: tra i tanti video che la giovane sta pubblicando sul social network in questione, uno in particolare le ha attirato addosso critiche pesanti e commenti negativi. Dopo aver visto la romana fare la parodia di Belen Rodriguez, in moltissimi si sono esposti per contestarla, accusandola di fare di tutto pur di copiare l'argentina, soprattutto nell'ambito del Gossip.

Belen presa in giro da Giulia De Lellis su Tik Tok

Il filmato apparso sul profilo Tik Tok di Giulia De Lellis nel quale la si vede fare la parodia di Belen Rodriguez (o meglio, di Virginia Raffaele che imita l'argentina mentre si trucca), sta facendo molto discutere. A fronte dei tantissimi gossip che sono circolati sulle due donne nel recente passato (pare siano ai ferri corti sia per ragioni private che professionali), ad alcuni è parso fuori luogo che l'influencer abbia scelto di prendere in giro proprio la sua presunta rivale.

La vita della soubrette e quella dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne, si sono incrociate spesso negli ultimi anni: la romana è stata fidanzata con l'ex della presentatrice (Andrea Iannone), mentre quest'ultima avrebbe avuto un segretissimo flirt con l'attuale compagno della 24enne, Andrea Damante.

Che tra le due protagoniste di questo rumors non ci sia simpatia, lo si è evinto anche dalle numerose frecciatine che si sono lanciate sui social network lo scorso inverno, quando hanno tirato in ballo la comune passione per il make-up e i tutorial sulla bellezza.

Commenti 'al veleno' contro Giulia De Lellis

Da quando sul web ha cominciato a circolare il video nel quale fa la parodia della Rodriguez, Giulia De Lellis è stata sommersa da critiche e commenti negativi, la maggior parte dei quali le sono stati inviati su Twitter oppure su Instagram.

"Le piacerebbe essere Belen, quanto è furba", "Scatena la polemica per far parlare di sé", "Si è montata la testa questa ridicola"; "Che pagliaccia, non sa più cosa inventarsi", questi sono solo alcuni dei messaggi al vetriolo che sono stati scritti contro la 24enne romana dopo averla vista alle prese con l'imitazione della showgirl.

Il pensiero che hanno sposato tanti, però, è che qualsiasi mossa faccia l'influencer sui social sia studiata a tavolino per alimentare le chiacchiere sul suo conto, sulla base delle quali si baserebbe gran parte della sua carriera e del suo successo.

La scelta di tirare in ballo la sua presunta rivale su Tik Tok, dunque, da parte della giovane potrebbe non essere casuale: secondo tanti, Giulia sarebbe consapevole di scatenare gossip quando coinvolge proprio Belen nei suoi siparietti virtuali.

Frecciatine per Giulia De Lellis, sostegno per Belen

Il commento contro la De Lellis che sembra aver messo d'accordo la maggior parte dei suoi detrattori, però, è il seguente: "Le piacerebbe tanto essere Belen.

Diciamo che il copione è quello. Si è messa con un suo ex (Iannone, ndr) e le ha pure copiato il ritorno di fiamma, con l'unica differenza che Andrea Damante non è Stefano De Martino".

Insomma, le critiche che sta ricevendo Giulia negli ultimi giorni sono piuttosto feroci e sembrano provenire da un folto gruppo di persone che, contrariamente ai fedeli fan, stanno cominciando a non vedere più di buon occhio i suoi comportamenti.

La ragazza per il momento non ha ancora risposto agli attacchi che sta ricevendo dopo il video pubblicato su Tik Tok, anzi sta continuando ad arricchire il suo profilo con nuovi filmati divertenti, arrivando a coinvolgere sua madre Sandra nei siparietti che inscena nella casa di Pomezia dove sta trascorrendo l'isolamento domiciliare.