Veronica De Lellis ha rotto il silenzio. La sorella di Giulia De Lellis ha deciso di fornire la sua versione dei fatti, dopo le numerose critiche ricevute da ‘le bimbe’ dell’influencer romana. La 32enne ha invitato tutti a farsi una vita ed ha cercato di spiegare che Andrea Iannone, fino a poco tempo fa, ha fatto parte della loro famiglia.

Nella giornata di mercoledì 1 aprile, il pilota della MotoGP ha pubblicato un post su Instagram. Iannone con molto rammarico, ha confermato di avere avuto una squalifica di 18 mesi per doping.

A tal proposito Veronica De Lellis ha commentato: “Il tempo è galantuomo”.

La risposta di ‘Veroniqueen’ a 'le bimbe’

Veronica De Lellis, in arte ‘Veroniqueen’, ha deciso di mettere a tacere le polemiche sul suo conto. Nella giornata di ieri, dopo il gesto di Veronica, le fan dell’influencer si erano scagliate contro di lei. Alcuni utenti hanno visto la sua mossa come uno sgarbo nei confronti di Andrea Damante. Altre fan, invece, addirittura hanno accusato la 32enne di non portare rispetto a Giulia.

In seguito alle varie polemiche, la sorella dell’influencer romana è sbottata contro ‘le bimbe’: “Sia chiaro che ho una vita molto soddisfacente”. La diretta interessata ha subito precisato, che la sua vita è molto attiva, visto che all’età di 32 anni ha già un matrimonio ed ha scelto di diventare mamma.

Poco dopo Veronica ha rincarato la dose: “Se in quarantena vi state annoiando, meditate sulla vostra vita e non sulla mia”.

Messaggi di sostegno per Veronica

Le parole di Veronica De Lellis hanno ricevuto tantissimi commenti di sostegno. Secondo un utente, la sorella di Giulia non ha mancato di rispetto a nessuno, visto che non ha messo alcun like al centauro quando lanciava frecciatine all’influencer.

Tra le varie persone che hanno appoggiato la posizione di Veronica, un utente ha scritto: “C’è poco da capire. Fino a uno, due mesi fa Andrea, era suo cognato.

Mangiavano insieme, giocava con le sue bambine e parlava di moto con suo marito”. L’utente ha cercato di spiegare che anche se lo sportivo e Giulia si sono lasciati, questo non significa che Veronica tutto ad un tratto non debba più nutrire stima verso il centauro. Inoltre, Veronica ha solo espresso la sua vicinanza all pilota della MotoGp in un momento molto delicato della sua vita. Inoltre, se Veronica in passato si è allontanata in modo brusco da Andrea Damante, è avvenuto solo a causa di quest’ultimo: Giulia ha sofferto molto per i tradimenti del ‘Dama’.

Le parole di Francesca, a quanto pare, hanno centrato il punto di vista di Veronica.

La diretta interessata, infatti, non ha risposto ma ha messo un ‘mi piace’ per condividere tale pensiero.