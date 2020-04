Da quando è stato documentato il suo riavvicinamento ad Andrea Damante, Giulia De Lellis è stata attaccata da quanti non sono d'accordo con la sua scelta di dare un'altra possibilità al ragazzo che l'avrebbe tradita più volte in passato. Tra coloro che attualmente non hanno una buona opinione dell'influencer, spicca un noto ex corteggiatore di Uomini e donne: Manuel Galiano, scelta di Giulia Cavaglià, che ha usato Instagram per criticare la 24enne romana.

Critiche per Giulia De Lellis su Instagram

Giulia De Lellis è tornata tra le braccia di Andrea Damante a quasi un anno dalla loro ultima rottura: dopo aver fatto coppia fissa con Iannone fino a febbraio scorso, l'influencer ha voluto dare l'ennesima chance al tronista al quale ha dedicato il libro 'Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza'.

Lo stravolgimento che ha avuto la vita privata della romana, è sulla bocca di tutti da settimane: la rivista di Gossip 'Chi', infatti, ha documentato con foto esclusive che i Damellis sono tornati insieme e che attualmente convivono a Pomezia con alcuni parenti della giovane.

Il dietrofront che ha fatto la 24enne, però, non è piaciuto a molti: sono tantissime, infatti, le critiche che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ricevuto negli ultimi giorni, la maggior parte delle quali la etichettano come una persona falsa, incoerente e con poca dignità.

Giulia ha usato i social network per far sapere di essere felice e di non sentirsi toccata dalle parole che le stanno rivolgendo i suoi detrattori da quando ha deciso di perdonare ancora una volta il 'Dama'.

Manuel attacca nuovamente Giulia De Lellis

Tra i tanti che ultimamente non hanno avuto belle parole per Giulia De Lellis, spicca un ragazzo che si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione alla scorsa stagione di Uomini e Donne. Manuel Galiano, corteggiatore e scelta di Giulia Cavaglià, aveva già risposto qualche settimana fa ad alcune domande dei followers su Instagram: in quell'occasione non erano mancate frecciatine all'influencer romana.

Quando un fan gli aveva domandato se scriverebbe mai un libro, Galiano aveva replicato: "Se una che non sa nemmeno coniugare un congiuntivo ha fatto vendite record, penso che possa farlo chiunque altro". Anche in quel caso è sembrato che il giovane si riferisse proprio alla De Lellis.

Negli ultimi giorni, invece, a qualcuno che gli ha chiesto cosa ne pensasse della compagna di Andrea Damante, il giovane ha fatto sapere: "È l'emblema del fake che ormai troviamo tutti i giorni su IG. Fateci caso, tutte coppie innamorate e poi nella realtà non passano dalle porte". "Tutte straf... e poi le incontri nella vita e non le riconosci", ha aggiunto Manuel sui social network.

Andrea Damante e Giulia De Lellis a Verissimo dopo la pace

Nonostante tutto, Giulia De Lellis va avanti per la sua strada e si prepara a regalare nuovi spunti di discussione agli appassionati di gossip. Oggi, sabato 11 aprile, la bella influencer sarà tra gli 'ospiti' della nuova puntata di Verissimo: la notizia interessante, però, è che la giovane non sarà da sola. La De Lellis non si recherà negli studi di Verissimo ma invierà alla Toffanin un videomessaggio in cui racconta la sua quarantena.

Tra i personaggi famosi che invieranno un video messaggio ai telespettatori del programma di Silvia Toffanin, c'è anche Andrea Damante: i due ex volti di Uomini e Donne, dunque, saranno tra i protagonisti del format di Canale 5 con dichiarazioni inedite probabilmente anche sul loro ritrovato sentimento.