Oggi, lunedì 27 aprile, Giulia De Lellis ha chiacchierato in diretta su Instagram con Simona Ventura: l'influencer ha parlato dei tanti progetti di lavoro che ha in ballo, di come sta trascorrendo questo periodo e di cosa avrebbe voluto tenere per sé della sua vita sentimentale. La romana ha anche confessato di pensare spesso ad un secondo libro, che le è stato chiesto di scrivere tante volte dopo il successo del primo sui tradimenti di Andrea Damante.

Le prime parole di Giulia De Lellis sul 'Dama'

Sono passati pochi minuti da quando si è conclusa un'interessante diretta Instagram sul profilo di Simona Ventura: la conduttrice ha chiacchierato per un po' con Giulia De Lellis, uno dei personaggi più esposti nel mondo del Gossip italiano degli ultimi anni.

La giovane, sollecitata dalla torinese a raccontare come e con chi sta trascorrendo questo periodo in casa, ha ammesso di essere a Pomezia con alcuni familiari, un'amica e Andrea: "Perché c'è anche lui, non so se si era capito".

Dopo aver fatto questa battuta sui tantissimi gossip che sono circolati nelle scorse settimane sul suo ritrovato rapporto con Damante, l'influencer ha fatto sapere: "Volevamo tenerlo per noi per un po', anche per capire la situazione e cosa sta succedendo, ma non è stato possibile".

La 24enne romana, dunque, ha informato i curiosi della sua iniziale intenzione di tenere segreto il ritorno di fiamma con il dj per evitare di illudere i fan come è già successo in passato.

La ragazza, infatti, avrebbe voluto rendere pubblica la sua storia d'amore col "Dama" soltanto dopo aver avuto la certezza che questa volta è quella giusta, ma è stato impossibile nascondere tutto sia ai giornalisti che agli attentissimi sostenitori della coppia.

La felicità di Giulia De Lellis dopo la pace con Andrea

Simona Ventura ha descritto la storia dei "Damellis" prendendo in prestiti dei celebri versi di Antonello Venditti: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.

E questo è il tuo caso". Giulia De Lellis non si è sbilanciata più di tanto sulla sua vita privata, ma si è limitata a sorridere quando la conduttrice torinese ha paragonato il suo rapporto a quelli così profondi ed importanti che non riescono mai a finire davvero.

L'influencer ha anche parlato dei tanti progetti di lavoro che ha in ballo e che, a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese un paio di mesi fa, sono in sospeso. La giovane ha fatto sapere di continuare a sperare che tutte le idee che ha in ambito professionale possano essere concretizzate il prima possibile.

Ipotesi secondo libro per Giulia De Lellis

Una delle tante domande che la Ventura ha fatto a Giulia in diretta su Instagram, è quella riguardante l'ipotesi di un secondo libro. Sono mesi, infatti, che si rincorrono le voci sulla possibilità che l'influencer si metta al lavoro per scrivere un altro romanzo dopo l'enorme successo che ha avuto "Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza" (nell'autunno 2019 è stato in testa alle classifiche di vendita per alcune settimane).

La De Lellis ha fatto sapere che le è stato proposto varie volte di riprendere in mano la penna per dare un seguito alla sua prima "fatica letteraria", ma per adesso non c'è ancora né un'idea sulla storia né una possibile data d'uscita del volume.