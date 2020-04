Proprio adesso che il Grande Fratello Vip 4 sta per chiudere i battenti, non poteva di certo mancare il chiarimento definitivo tra due discussi concorrenti ancora in gioco. Fino all’ultimo Antonella Elia non ha perso l’occasione per esprimere tutto ciò che pensa, pur trovandosi in nomination con due coinquilini. Ieri sera l’ex soubrette ha stuzzicato Patrick Ray Pugliese per l’ennesima volta, rivolgendogli le testuali parole: “Ti ricordi quando mi hai spinto?". Lo storico gieffino ha replicato alla chiara insinuazione della Elisa, ribadendole che l’episodio dello spintone è inesistente.

Per fortuna Patrick e l’ex valletta di Mike Bongiorno, pur avendo fatto capire di pensarla in modo diverso, hanno provato a lasciarsi alle spalle i dissapori di questi mesi a un passo dalla finale.

Antonella ricorda a Patrick di averla spinta

È iniziato il conto alla rovescia per la messa in onda su Canale 5 della finalissima della quarta edizione del GF Vip, e due concorrenti che per diverse settimane non si sono rivolti la parola hanno avuto l’ennesimo faccia a faccia. A dare il via è stata l’unica donna in nomination che, dopo aver trascorso l’ultima settimana in tranquillità, è tornata all’attacco.

Antonella Elia nella serata di lunedì 6 aprile, ha indignato il popolo del web per aver provocato Patrick Ray Pugliese. Tutto è cominciato quando la showgirl torinese, mentre si truccava in camera da letto in presenza dello storico gieffino, gli ha fatto notare che mangia tanto perché è convinto che faccia ridere il pubblico da casa. Ray Pugliese, non appena l’ex valletta di Mike Bongiorno gli ha ribadito di averla spinta durante il litigio in cucina e che avrebbe potuto chiederle scusa, ha replicato alla seguente maniera: “Lo spintone non c’è mai stato.

Io non ho mai litigato con nessuno al Grande Fratello come è successo con te. Sei alternativa”.

La Elia e Ray Pugliese si chiariscono prima della finale del GF Vip

A questo punto Antonella ha continuato a sostenere la sua tesi, sottolineando a Patrick di averla urtata forse senza accorgersene. Successivamente la Elia ha anche detto al coinquilino che si fece condizionare da Fernanda Lessa e Andrea Montovoli, lanciando quindi delle frecciatine ai due ex protagonisti del reality.

Patrick si è difeso dichiarando di non ascoltare nessuno ed ha detto la sua sulla fidanzata di Pietro Delle Piane dicendole che può sembrare molto finta a causa del suo comportamento lineare. Numerosi utenti sui social purtroppo non hanno gradito per niente il gesto della Elia: infatti in molti sono convinti che stia cercando di far perdere le staffe a Patrick a tutti i costi. Per fortuna, l’ex ragazza di 'Non è la Rai' e lo storico gieffino alla fine sono riusciti a chiarire le loro incomprensioni. A seppellire l’ascia di guerra una volta per tutte è stata Antonella, che ha rassicurato il compagno d’avventura dicendogli: “È acqua passata”.