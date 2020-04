Ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip 4, i concorrenti rimasti in gara su richiesta degli autori del reality sono stati chiamati a dire tutto ciò non hanno avuto il coraggio di esprimere in questi mesi. Antonella Elia che è senza dubbio la gieffina più discussa di questa edizione, ha approfittato dell’occasione per tornare a parlare di un’ex protagonista del programma con cui si è scontrata parecchie volte. L’ex valletta di Mike Bongiorno ha dimostrato ancora una volta di aver provato gelosia nei confronti di Aristide Malnati, dicendogli di non essersi dimenticata che lui è corso dietro a Valeria Marini.

Nello specifico la fidanzata di Pietro Delle Piane ha sostenuto che l’archeologo si sia fatto comandare dall’ex soubrette del bagaglino nella casa di Cinecittà.

Antonella dice ad Aristide che non avrebbe dovuto schierarsi dalla parte della Marini

L'ultimo giorno trascorso nella casa del GF Vip, ha consentito ai concorrenti di esporsi una volta per tutte con assoluta sincerità. Per la precisione ieri sera, martedì 7 aprile 2020, i gieffini hanno estratto il nome di un compagno da una scatola piena di bigliettini, per potersi confrontare prima della finalissima del reality.

Antonella Elia pur avendo instaurato un bel legame con Aristide Malnati in questa esperienza televisiva, spesso non l'ha visto di buon occhio a causa di Valeria Marini. Nello specifico la protagonista più discussa del programma condotto da Alfonso Signorini, non ha gradito il fatto che l’archeologo accettasse ogni richiesta della soubrette stellare. A questo punto la showgirl torinese non appena le è capitato il nome di Aristide, per cominciare gli ha detto che sarebbe dovuto stare dalla sua parte a non da quella della Marini.

La Elia ha continuato a criticare il Malnati, arrivando a fare questa pesante insinuazione: “Tu hai rischiato grosso perché sei stato un codardo. Le stavi dietro come un cane”. Inoltre Antonella pur avendo sottolineato al compagno d’avventura di averlo perdonato, ha aggiunto che ciò che ha fatto con Valeria glielo farà scontare in futuro poiché si è trattato di un tradimento terribile. Nonostante ciò l’ex ragazza di Non è la Rai e l’egittologo hanno fatto capire che il loro legame è vero, poiché mentre gli altri inquilini non sono riusciti a trattenere le risate si sono scambiati un abbraccio.

Il Malnati risponde allo scherzo della Elia dandole un bacio sulle labbra

Sempre nelle ultime ore, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno continuato a diminuire la tensione per l’ultima puntata divertendosi. A catturare l’attenzione del gossip facendo un gesto del tutto inaspettato, sono stati Antonella Elia e Aristide Malnati. La showgirl torinese dopo aver rischiato di farsi del male per impedire a Sossio Aruta di gettarle un secchio pieno d’acqua, si è servita della complicità del calciatore per fare uno scherzo all’archeologo. Il compagno di Ursula Bennardo e l’ex valletta di Mike Bongiorno hanno raggiunto il loro coinquilino in giardino per cospargerlo di schiuma da barba.

Dopo essersi mostrato preoccupato per la sua camicia, il papirologo di fama internazionale si è avvicinato alla Elia per sporcarla. Precisamente mentre la teneva tra le sue braccia, Aristide ha sorpreso la fidanzata di Pietro Delle Piane baciandola sulle labbra senza alcuna malizia, in presenza degli altri vip che hanno chiesto a gran voce il bis.