L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 4, andata in onda mercoledì 1 aprile, ha regalato grandi sorprese. In particolare i telespettatori hanno avuto modo di assistere all'eliminazione di ben tre concorrenti: Licia, Antonio e Teresanna. L'ultima che ha dovuto lasciare definitivamente la casa più spiata d'Italia, infatti, è stata l'ex tronista di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese. Quest'ultima, uscita dal programma, non ha risparmiato critiche ad alcuni ex compagni di avventura, attraverso una diretta su Instagram, tra cui Antonella Elia.

Teresanna Pugliese su IG parla dei suoi ex coinquilini

Il Grande Fratello Vip 4, nonostante le grandi restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, ha continuato ad appassionare i telespettatori con grandi colpi di scena. Teresanna ha perso al televoto contro Paolo Ciavarro ed Andrea Denver. L'opinionista napoletana, una volta uscita dalla casa, ha voluto dire la sua sugli atteggiamenti dei suoi ex compagni nei riguardi di Antonella Elia su Instagram:

"Molti fingono di sopportarla, quando invece non la sopportano davvero.

Ma conta quello che passa fuori. Antonella non è cattiva, l'ho sempre detto. Lei è una mina vagante".

Le parole della Pugliese sono state taglienti anche per Andrea Denver: "Ho capito, uscendo, che mi diceva cose che non combaciavano con quelle che faceva. Non sono stata in grado di percepire subito alcune personalità". Le uniche persone che porterà nel cuore dopo quest'esperienza sono Licia Nunez, Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa.

L'esperienza al Grande Fratello Vip 4 di Teresanna Pugliese sarà ricordata anche per le sue continue liti con Sossio Aruta. L'ultima discussione, sorta in seguito a dei saluti non ricambiati, ha fatto sì che i due discutessero animatamente e, per tale motivo, sono stati ripresi da Alfonso Signorini durante la semifinale.

La finalissima del Grande Fratello Vip 4

Antonio Zequila, Licia Nunez e Teresanna Pugliese hanno dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip 4 ad un passo dalla finale di mercoledì 8 aprile.

Infatti, il primo ha perso il suo scontro al televoto settimanale che lo vedeva contrapposto a Patrick Ray Pugliese e a Paolo Ciavarro. Licia, inaspettatamente, ha dovuto lasciare il gioco dopo essere stata sconfitta da Paola Di Benedetto e Antonella Elia. Infine la Pugliese ha perso al televoto flash contro Ciavarro e Denver.

I finalisti ufficiali di questa quarta edizione sono: Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. Gli ultimi concorrenti che scopriranno il loro destino ad inizio finale sono: Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia e Andrea Denver.