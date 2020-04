Un'ex protagonista del Grande Fratello Vip 4, reduce dall’eliminazione dal Reality Show, non ha fatto soltanto sapere ai suoi fan che prenderà parte alla finalissima da casa, come tutti gli altri compagni d’avventura che non sono più in gioco. Teresanna Pugliese, una volta tornata alla vita di tutti i giorni, durante la sua prima diretta su Instagram ha espresso la sua opinione su Antonella Elia. L’ex tronista, replicando a coloro che continuano a non gradire la presenza della showgirl torinese nella trasmissione condotta da Signorini, ha svelato un retroscena amaro.

L’influencer napoletana è arrivata addirittura ad affermare che secondo lei, alcuni gieffini fingerebbero di essere amici della fidanzata di Pietro Delle Piane.

Teresanna dopo l’eliminazione dal GF Vip dice la sua su Antonella Elia

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip avvenuta mercoledì 1 aprile 2020 nel corso della semifinale, Teresanna ha fatto una diretta sui social per ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta in questa esperienza. Come prima cosa l’ex gieffina, attraverso il proprio profilo Instagram, ha dichiarato di aver provato un immenso rammarico dopo essere tornata alla normalità a causa dell’emergenza sanitaria mondiale, non riuscendo a trattenere le lacrime.

A confortare la Pugliese per fortuna ci hanno pensato subito il marito che ha avuto modo di sentire telefonicamente, e gli altri suoi familiari. A questo punto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto a chi le ha chiesto cosa pensa del fatto che Antonella Elia si trovi ancora nella casa di Cinecittà. Ad un utente che ha criticato la showgirl torinese definendola insopportabile, Teresanna ha risposto alla seguente maniera: “Molti concorrenti fingono di sopportarla, quando invece non la sopportano davvero.

Conta quello che passa fuori”.

La Pugliese rivela di essere rimasta spiazzata da Andrea Denver

Teresanna, dopo aver detto la sua su Antonella Elia, ha espresso dei pensieri positivi nei confronti di Licia Nunez, Fernanda Lessa, e Patrick Ray Pugliese. In seguito l’ex gieffina è tornata all’attacco, ma questa volta ha preso di mira Andrea Denver, facendo sapere di aver cambiato idea sul coinquilino.

L’ex fidanzata di Francesco Monte ha ammesso di essere rimasta spiazzata dall’atteggiamento del modello veronese, poiché dopo essere uscita dalla casa del GF Vip è venuta a conoscenza che le ha fatto delle confidenze che non corrispondono alla realtà. Per terminare la Pugliese, riguardo alla sua partecipazione al noto programma in ritardo, ha ammesso che non è stata la decisione migliore, perché all’inizio ha fatto un po’ di fatica ad integrarsi nel gruppo.