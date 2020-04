Si è conclusa ieri sera mercoledì 8 aprile la quarta edizione del Grande Fratello Vip, la prima condotta da Alfonso Signorini, affiancato dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Il reality Mediaset sarebbe dovuto durare fino a fine aprile, ma l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha costretto la produzione ad accorciare i tempi.

Il riassunto della finale: tre televoti lampo

La serata finale è iniziata con la chiusura del televoto aperto la scorsa settimana con cui il pubblico doveva scegliere altri due finalisti tra Patrick, Antonella Elia e Denver.

A uscire sconfitto è Andrea Denver, il modello italiano che ha fatto parlare di sé nella Casa per la precedente conoscenza con Elisa De Panicis e poi per la presunta simpatia nei confronti di Adriana Volpe.

A giocarsi la finale sono rimasti in sei e a questo punto inizia un meccanismo che prevede tre televoti lampo tra i concorrenti: il primo duello è quello tra Antonella Elia e Sossio Aruta e a vincere è proprio Sossio, che è riuscito a risultare bene agli occhi del pubblico per la sua schiettezza e per il suo essere semplice.

Il secondo televoto lampo ha visto in campo Paolo Ciavarro e Aristide Malnati: a vincere è stato il giovane Paolo, con un gradimento del pubblico molto alto, pari al 66% dei voti.

A questo punto mancavano all'appello Patrick Rey Pugliese e Paola Di Benedetto, il cui televoto sembrava una battaglia quasi scontata ma che ha invece rivelato una sorpresa: a volare in finale è stata infatti l'ex madre natura di "Ciao Darwin", la quale ha vinto con il 51% delle preferenze contro il 48% dell'esperto gieffino.

Anche per questa volta dunque, niente vittoria per Patrick, che al suo terzo Grande Fratello è sempre arrivato in finale ma non è mai risultato vincitore.

L'ultima votazione e la formazione del podio tra Paola, Paolo e Sossio

Alfonso Signorini ha quindi aperto prima la votazione per il terzo classificato e a salire sul gradino più basso del podio è stato Sossio Aruta, poi c'è stato l'ultimo e decisivo televoto per decretare il vincitore del Grande Fratello Vip 4.

Mentre tutti si aspettavano il successo di Paolo Ciavarro, personaggio molto amato di questa edizione per la sua educazione e per i suoi modi mai fuori posto, a vincere con grande sorpresa è stata invece Paola Di Benedetto che si è aggiudicata il primo posto con il 56% dei voti contro il 44% delle preferenze per Ciavarro junior.

I vip reclusi nella Casa, in queste settimane, sono stati sempre informati della gravissima situazione sanitaria e degli sforzi anche economici che l'Italia sta affrontando. Proprio per questo motivo, dopo la proclamazione della vittoria Paola Di Benedetto ha annunciato di devolvere il premio di 50.000 euro in beneficenza.

Un gesto nobile e di enorme aiuto in un momento di estrema difficoltà.