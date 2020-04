Adesso che la quarta edizione del Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti da una settimana, gli ex protagonisti del programma non perdono l’occasione per parlare dell’avventura che hanno avuto modo di vivere. A catturare l’attenzione dei fan del reality di recente ci ha pensato Andrea Denver, che ha manifestato il suo immenso dispiacere a causa della pandemia del Coronavirus. L’ex gieffino ha fatto sapere a tutti coloro che lo seguono di essere amareggiato, per ciò che sta accadendo. Il giovane modello si è sfogato sui social: “Sono veramente triste per tanta sofferenza e dolore.

La mia cara Italia e la mia città di adozione New York, sono state duramente colpite dal Covid 19”.

Andrea Denver si sfoga sui social dopo l’uscita dal GF Vip

Uno degli ex concorrenti del GF Vip 4 che è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico grazie alla sua educazione, dopo essere tornato alla vita reale ha condiviso un post che non è passato inosservato. Andrea Denver nelle scorse ore si è mostrato parecchio sconvolto, per la difficile situazione che si sta vivendo a causa del Coronavirus. L’ex gieffino, che si è aggiudicato la settima posizione di finalista nel reality, ha avuto la stessa reazione degli altri compagni di viaggio, che come lui sono rimasti spiazzati dopo essere usciti dalla casa di Cinecittà.

Nonostante il conduttore Alfonso Signorini abbia sempre aggiornato i vip sull’evoluzione dell’emergenza sanitaria del Covid 19, non si è fatto attendere lo sfogo di Denver. Il modello veronese per iniziare ha dichiarato di essere molto triste, e ha aggiunto che non pensava di trovare il mondo così diverso sotto ogni aspetto quando ha concluso il suo percorso al Grande Fratello Vip. Per finire l’ex gieffino, oltre a dedicare un pensiero alle vittime, ha fatto sapere che non si era mai reso conto come quest’anno di quanto fosse importante la festa di Pasqua.

Il modello veronese e Patrick intrattengono i fan con una diretta su Instagram

Sempre in questi giorni Andrea Denver ha intrattenuto tantissimi utenti sul web attraverso una diretta su Instagram con l’ex coinquilino Patrick Ray Pugliese, con cui ha instaurato un bellissimo rapporto d’amicizia. I due ex gieffini hanno parlato dei vari scherzi organizzati al Grande Fratello Vip, soprattutto di alcuni non trasmessi in tv.

Il modello veronese e lo storico volto del Reality Show quindi si sono soffermati a svelare dei retroscena, iniziando a raccontare di quando hanno svegliato parecchie volte Valeria Marini, azionando l’aspirapolvere e facendo rumore con le pentole. Successivamente i due ex compagni d’avventura hanno ricordato anche lo scherzo fatto ad Asia Valente, facendole credere che in confessionale ci fosse lo chef Carlo Cracco. A questo punto Patrick ha ringraziato Denver per essergli stato accanto nel programma condotto da Signorini riuscendo a cogliere lo spirito giusto, ovvero quello di godersi l’esperienza televisiva senza fare polemiche.

Andrea ha concluso lamentandosi del fatto di essere rimasto soltanto con 5 paia di slip neri, una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia.