Una delle finaliste del Grande Fratello Vip 4, quando si trovava nella casa di Cinecittà oltre ad essere criticata da alcuni compagni di gioco e soprattutto dalle donne, è stata presa di mira anche dall’esterno. Antonella Elia, adesso che il Reality Show ha chiuso i battenti, ha scelto di replicare ad una showgirl che di recente ha speso delle parole poco carine nei suoi confronti. Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, l’ex gieffina ha risposto a ciò che Antonella Mosetti ha detto su di lei attraverso Instagram.

La showgirl torinese dopo aver fatto sapere di essere venuta a conoscenza delle dichiarazioni della nota opinionista, ha avuto una reazione del tutto inaspettata. In particolare la Elia ha lanciato una stoccata all’ex collega di Non è la Rai, affermando di non sapere nemmeno di chi si tratti.

Antonella Elia risponde alle critiche della Mosetti

Prima che la quarta edizione del GF Vip salutasse i telespettatori in modo definitivo, un personaggio che fa parte del mondo dello spettacolo ha criticato una concorrente del reality.

Si tratta di Antonella Mosetti, che ha attaccato duramente Antonella Elia sui social nonostante fosse nella casa di Cinecittà, sostenendo che dovrebbe essere curata in un centro di igiene mentale. Finalmente la showgirl torinese, dopo essere tornata alla vita di tutti i giorni, ha affondato l’ex collega che continua a sostenere che lei sia pazza. Proprio prima della chiusura del programma condotto da Signorini, l’opinionista tv dei salotti Mediaset si è scagliata contro la fidanzata di Pietro Delle Piane dichiarando anche quanto segue: “È una manesca, e proprio pericolosa.

A Roma Nord ebbe uno screzio con un signore più grande di lei ed iniziò ad urlare ed a fare finta di tirarsi i capelli”. A distanza di settimane, la Elia intervistata dal magazine ‘Chi’, ha fatto capire di non considerare proprio l’ex moglie di Alessandro Nuccetelli esordendo: “Antonella Mosetti? Non so chi sia. Non abbiamo lavorato mai assieme”.

L’ex gieffina si difende anche dalle esternazioni di Enrica Bonaccorti

Antonella Elia oltre a replicare alle dure offese ricevute dalla Mosetti, ha dichiarato di essere al corrente anche delle esternazioni fatte da un volto simbolo della TV italiana. L’ex gieffina dopo aver precisato di essere stata informata dal fidanzato Pietro Delle Piane, ha smentito il fatto che Enrica Bonaccorti si sia comportata come una madre con lei quando lavoravano insieme. Inoltre la showgirl torinese ha continuato a mostrarsi contrariata, per ciò che ha detto di lei la conduttrice della prima edizione di Non è la Rai nel salotto della D’Urso affermando: “Inaffidabile è una brutta cosa da dire.

Non so cosa intendesse. Non voglio rubare la scena”.