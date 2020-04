Nella finale del Grande Fratello Vip di ieri, mercoledì 8 aprile, Paolo Ciavarro ha sfidato al televoto Aristide Malnati. Nell'attesa del responso era in programma per il ragazzo una gradita sorpresa: suo padre Massimo lo attendeva sulla passerella fuori dalla casa.

Paolo, così come tutti gli altri concorrenti, è a conoscenza dell'attuale emergenza sanitaria in quanto il conduttore Alfonso Signorini li aveva messi al corrente nelle scorse puntate. Nonostante ciò, il ragazzo è rimasto senza parole quando si è reso conto di non poter abbracciare suo padre per le prescrizioni relative al Coronavirus.

Paolo Ciavarro e l'incontro con il papà al GF Vip

Nel corso della finale del Grande Fratello Vip, in onda mercoledì 8 aprile su Canale 5, Paolo Ciavarro ha potuto rivedere suo padre Massimo in un incontro ad alto tasso di emozioni. Tanta la gioia di Paolo per l'incontro con il padre, ma altrettanta la tristezza per non poterlo abbracciare e neppure avvicinare per l'emergenza sanitaria. “Ma è davvero così fuori?”, ha chiesto meravigliato il ragazzo, lasciando intendere ad Alfonso Signorini che non immaginava fossero così categoriche le prescrizioni.

Massimo ha interrotto la situazione surreale con una battuta, alludendo al fatto che forse Paolo avrebbe preferito incontrare Clizia Incorvaia, la ragazza di uno si è innamorato all'interno della casa. Paolo però lo ha sorpreso:

“No, non avrei voluto che ci fosse Clizia al tuo posto”. Durante l'emozionante incontro, Massimo ha elogiato il figlio ricordando un loro aneddoto, una vacanza insieme in Cambogia, durante la quale gli aveva confessato di amarlo.

Paolo, commosso dalle parole del padre, ha descritto Massimo come un padre perfetto e ha ammesso che non lo cambierebbe per nessuna ragione al mondo.

Doppia sorpresa per Paolo, in video anche Clizia Incorvaia

Dopo l'incontro con il padre Massimo, Paolo Ciavarro ha potuto parlare nuovamente con l'ex inquilina Clizia Incorvaia. Tra i due era iniziata una travolgente storia d'amore, poi interrotta bruscamente dalla squalifica della ragazza.

Paolo, visibilmente emozionato, ha dedicato alla sua amata dolci parole. "Sei bellissima, mi manchi da morire", le sue prime parole a Clizia. La ragazza, con un calice in mano, ha dedicato un brindisi in onore dell'amore nato all'interno della casa, ammettendo di non veder l'ora di riabbracciare il suo Paolo, che per lei aveva già vinto moralmente il Gf Vip. Ora che il programma è terminato e i concorrenti sono usciti dalla casa, Paolo potrà continuare a coltivare il suo sentimento per Clizia, ma la loro storia per adesso potrà essere solo virtuale.