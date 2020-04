Harry e Meghan, nella giornata di martedì 21 aprile, hanno chiamato la regina Elisabetta per il suo 94 esimo compleanno. Gli auguri sono arrivati con una videochiamata dalla loro casa in California. A riportarlo è il 'Daily Mail', uno dei 4 tabloid duramente attaccati dai Sussex per la diffusione di notizie 'false e distorte' sul loro conto. Si è trattato di bel regalo per la sovrana, che in collegamento video ha potuto rivedere anche il piccolo Archie. Peccato, però, che Harry e Meghan non abbiano mantenuto la riservatezza voluta dalla regina e abbiano deciso di condividere la notizia con i media, in aperto contrasto con i desideri annunciati da Buckingham Palace nei giorni scorsi.

Harry e Meghan, auguri alla regina via Zoom

Sono passati diversi mesi da quando Harry ha deciso di lasciare i doveri reali e si è trasferito in California insieme alla moglie Megan Markle. Ieri, in occasione del 94esimo compleanno della Regina, i Sussex si sono fatti sentire con una videochiamata per farle gli auguri e in collegamento video è apparso anche il piccolo Archie, che il 6 maggio compirà un anno. Una vera delizia per sua maestà, che ha potuto rivedere il pronipote dopo tanti mesi di lontananza dalla casa reale.

Per la videochiamata è stata utilizzata la famosa applicazione Zoom, che la regina avrebbe installato sul suo iPad grazie ad alcuni collaboratori. L'orario del collegamento era stato da tempo concordato, considerato che ci sono otto ore di fuso orario fra la California e il Regno Unito.

La videochiamata doveva restare privata

Per la Regina si è trattato indubbiamente di un bel regalo, ma che doveva rimanere privato.

La scorsa settimana, infatti, un portavoce di Buckingham Palace aveva fatto sapere che il compleanno della sovrana, per la prima volta dalla sua salita al trono, non avrebbe ricevuto i tradizionali festeggiamenti e tutte le chiamate e videochiamate di auguri sarebbero dovute restare riservate. I Sussex, però, hanno fatto esattamente il contrario e hanno incaricato un loro portavoce di contattare un ristretto gruppo di media per condividere la notizia.

Una mossa anomala, commenta il 'Daily Mail', vista la decantata riservatezza di Harry e Meghan e la loro volontà di tenere il figlio lontano dai riflettori. 'Non è stato certo un affare intimo. La coppia ossessionata dalla privacy era così ansiosa di raccontare al mondo la chat pomeridiana che ha incaricato il portavoce di contattare una selezione di media per condividere la notizia. "Curioso che abbiano deciso di far vedere anche il piccolo Archie" ha commentato ironico il quotidiano, replicando così ai Sussex dopo la lettera di guerra inviata nei giorni scorsi.