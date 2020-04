"Thoroughly Modern: The Real World of Harry and Meghan" (Profondamente moderno: il vero mondo di Harry e Meghan) è questo il titolo della biografia che in queste ore sta facendo tremare Buckingham Palace. Un libro che uscirà probabilmente l'11 agosto e che da quanto annunciato, racconterà finalmente tutti i retroscena a proposito dell'abbandono alla famiglia reale da parte della coppia.

Notizia che ha messo in agitazione la Regina ma che allo stesso tempo ha entusiasmato i numerosi ammiratori della "Royal Family" che non vedono l'ora di avere una risposta alle domande che in tutti questi mesi si sono posti.

Il libro sarà infatti ricco di rivelazioni e chiarimenti sull'addio da parte dei duchi di Sussex e si prevede già che diventerà un best-seller mondiale.

Ecco di cosa parlerà la biografia

Come confermato da fonti vicine alla famiglia reale inglese, Harry e Meghan prima del trasferimento negli USA, hanno rilasciato una lunga intervista, spiegando i reali motivi che li avrebbero spinti a trasferirsi in America abbandonando così i loro impegni reali. La produttrice Carolyn Duran e il giornalista Omid Scobie, profondo sostenitore di Meghan, cercheranno in 320 pagine di far luce sulle cause che avrebbero portato i duchi di Sussex a prendere la clamorosa decisione di tagliare i ponti con la corona una volta per tutte.

La biografia, ispirata proprio dall'intervista rilasciata dalla coppia, racconterà per intero il fenomeno "Harry e Meghan", partendo dagli inizi della loro storia d'amore, soffermandosi sull'insediamento di Meghan a palazzo, fino all'abbandono della loro vita da reali.

La Regina teme una vendetta in stile-Diana

Questa non è la prima biografia con cui la corona deve far i conti, basta infatti ricordare il libro-rivelazione di Lady Diana intitolato "Diana: her true story" di Andrew Morton, realizzato in collaborazione con l'ex principessa del Galles.

Lady Diana infatti affidò all'unico giornalista investigativo di cui si fosse mai fidata le sue memorie e i suoi racconti riguardanti la sofferta vita a palazzo, compresi numerosi dettagli che contribuirono a mettere in cattiva luce l'immagine del principe Carlo.

La Regina ha quindi la preoccupazione che questa nuova biografia possa trasformarsi in una specie di vendetta e prendere una piega simile a quella di Lady Diana.

C'è infatti la possibilità che il libro riveli dettagli, segreti e vicende sulla casa reale che potrebbero rivelarsi scomodi e danneggiare duramente la "Royal Family". Non resta quindi che aspettare l'11 agosto per leggere la biografia e scoprire tutte le rivelazioni scottanti che quest'ultima ha da offrirci!