Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati al centro del Gossip. I due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e donne da un paio di giorni a questa parte sono in silenzio sui social. Per questo motivo alcuni fan della coppia hanno pensato ad una nuova ipotetica crisi.

Ida e Riccardo solamente qualche mese fa avevano avuto un brutto litigio. Addirittura, l’ex cavaliere pugliese aveva rimosso tutte le foto dai social con la sua compagna. Solamente grazie all’aiuto di Maria De Filippi, la coppia era riuscita a fare pace per l’ennesima volta negli studi del dating-show di Canale 5.

Il silenzio di Ida e Riccardo preoccupa i telespettatori di UeD

Da quando il Presidente del Consiglio ha messo in atto le misure restrittive per evitare la diffusione del contagio, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di passare la quarantena insieme. Lo stesso Guarnieri aveva deciso di trasferirsi a Brescia, nella città della parrucchiera.

I due in un primo momento erano sembrati molto entusiasti della scelta presa, tanto che avevano parlato di una ‘prova d’amore’. I primi giorni di convivenza forzata, sia Ida che Riccardo erano soliti a condividere della Instagram Stories con i loro follower e dei post su Facebook.

Da un paio di giorni a questa parte, però, la coppia nata a Uomini e Donne si è chiusa in un silenzio assordante. È bastato davvero poco per far pensare qualcosa di negativo ai tanti telespettatori del programma.

Al momento non è chiaro se Ida Platano e Riccardo Guarnieri stiano vivendo un nuovo momento di crisi. Dunque starà ai due ex protagonisti del dating fare chiarezza sulla loro situazione sentimentale ed eventualmente, mettere a tacere ogni tipo di pettegolezzo.

Ida Platano pubblica un dedica per l’amica Gemma Galgani

Nei giorni scorsi Ida Platano aveva deciso di postare su Instagram un messaggio dedicato all’amica Gemma Galgani. Le due donne si erano conosciute a Uomini e Donne e da quel momento sono diventate molto amiche. Addirittura, la Galgani era andata a Temptation Island per sostenere la bresciana in un momento di difficoltà.

Per questo motivo che in un momento delicato come quello che sta vivendo l’Italia, la Platano ha voluto esprimere la sua vicinanza a Gemma: “Quando non vedi la tua best da mesi e Conte prolunga la quarantena".

Non sappiamo come la Dama del Trono Over stia vivendo la sua quarantena, ma possiamo dedurre che le parole di Ida Platano siano state accolte con molto piacere. Gemma, infatti, si è limitata a scrivere: “Ida”. In sottofondo, però, la Galgani ha inserito la canzone di Tiziano Ferro ‘Potremmo ritornare’. Siamo certe che le due donne appena sarà possibile, torneranno a passare del tempo insieme.