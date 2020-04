Venerdì 10 aprile 2020 andrà in onda su Rai 1 Il Paradiso delle Signore 4: le anticipazioni raccontano che la bugia di Laura verrà scoperta, mandando su tutte le furie Vittorio, che aveva riposto nella nuova Venere tutta la sua fiducia.

Intanto, Federico continua a stringere i denti in quel della Svizzera, pronto per l'intervento chirurgico che potrebbe farlo tornare a camminare.

Adelaide capirà di amare Umberto, arrivando a compiere una scelta inaspettata. Infine, Ludovica rivelerà a Cosimo e Riccardo una verità a dir poco sconvolgente sulla sua gravidanza.

Di seguito, tutti i dettagli.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata di venerdì 10 aprile su Rai 1

Nell'episodio conclusivo della settimana di programmazione della soap opera, Roberta dovrà accettare il fatto che Federico la tratti con freddezza. Del resto, sa che lo ha tradito e di certo non può pretendere che si comporti altrimenti. Per lui, ora, è essenziale concentrare tutte le sue forze per l'intervento che subirà alle gambe.

La bugia di Laura verrà a galla. Come raccontano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, Vittorio però la perdonerà quando verrà a sapere che la ragazza ha un difficile passato che la fa ancora soffrire e tra i due tornerà il sereno.

Anche Marta sarà presente e l'accaduto la farà riflettere. Lei stessa sta mentendo al marito, assumendo di nascosto le fiale per tentare di avere un bambino.

La scelta di Adelaide

Nella puntata di domani della soap Il Paradiso delle Signore 4, la contessa sarà in procinto di partire per il viaggio di nozze con il Ravasi. Come sappiamo, Adelaide e Umberto hanno passato una notte di passione difficile da dimenticare per entrambi.

Il Guarnieri non se la sentirà di andare da Adelaide per salutarla e così sarà proprio lei, la gelida contessa, a correre da lui. Il sentimento che li lega è troppo forte, ci sarà il colpo di scena?

La rivelazione di Ludovica nella puntata de Il Paradiso delle Signore 4

La puntata di domani sarà determinante per Riccardo. Il Guarnieri junior ha proposto alla ex fidanzata di riconoscere il bambino ma di non volerla sposare, una proposta bistrattata dalla giovane.

Come svelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani, venerdì 10 aprile 2020 su Rai 1 della soap opera Il Paradiso delle Signore 4, Cosimo organizzerà una cenetta alla quale inviterà anche la Brancia e Riccardo.

In quell'occasione, Ludovica comunicherà ai presenti una decisione sconvolgente sulla sua gravidanza. Avrà intenzione di interromperla? Non resta che attendere le trame della settimana prossima, quando scopriremo che cosa frulla nella mente della ex fidanzata di Riccardo.