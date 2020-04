Continua l'appuntamento con le novità riguardanti Il paradiso delle signore, la TV Soap pomeridiana che sta continuando a tenere alta la soglia di ascolti su Rai 1. Gli spoiler incentrati sulla puntata in programma venerdì 10 aprile 2020 racconta che la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo, dopo essersi sposata con Achille Ravasi, sarà in procinto di partire. Federico Cattaneo, invece, sarà sempre più freddo con Roberta Pellegrino. Infine, Cosimo Bergamini deciderà di organizzare una cena di saluto per Ludovica Brancia, nel quale inviterà anche Riccardo Guarnieri.

Il Paradiso delle signore, gli spoiler del 10 aprile: Ludovica rovina la serata con Cosimo e Riccardo

Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore in programmazione venerdì pomeriggio su Rai 1, rivelano che la partenza di Adelaide sarà sempre più vicina, infatti la donna lascerà per alcuni giorni la città milanese per intraprendere il viaggio di nozze con suo marito Achille. In questa occasione, tutti saranno presenti per salutare la contessa, al contrario di Umberto non si farà completamente vedere.

Per questo motivo, la contessa di Sant'Erasmo si recherà da lui per vederlo. Nel frattempo, Federico, attualmente in Svizzera continuerà ad avere un comportamento molto freddo con Roberta. Quest'ultima, invece, si sentirà impotente verso i confronti del giovane Cattaneo.

D'altro canto, Cosimo organizzerà una cena per salutare la sua amica Ludovica, tant'è che Bergamini deciderà di invitare all'evento anche Riccardo, nonché loro grande amico.

Inoltre, gli spoiler della prossima puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa il 10 aprile 2020 sulla tv di Stato, rivelano che la Brancia parlerà di una verità sconvolgente al Guarnieri e il suo amico, tanto che gli rovinerà la serata. Questa notizia potrebbe spingere il fratello di Marta a lasciare Angela Barbieri?

Il Paradiso delle signore continuerà ad andare in onda

Aspettando che vada in onda questo nuovo e ultimo episodio settimanale di venerdì, ricordiamo ai fan che la telenovela continuerà ad essere trasmessa regolarmente tutti i giorni la settimana entrante, ovvero dal 13 al 17 aprile, con cinque episodi imperdibili.

Una bellissima novità per i telespettatori de Il Paradiso delle signore, visto e considerato che vari produttori di soap, come Upas, sono state momentaneamente 'bloccate'. Infatti, da questa settimana, su Rai 3 stanno andando in onda le repliche del 2012, dato che la produzione ha dovuto arrestare le registrazioni dei nuovi episodi per seguire le direttive dell'emergenza sanitaria che sta continuando a tenere in all'erta tutto il nostro Paese.