In questo periodo difficile, tutti gli attori de Il Paradiso delle signore stanno cercando di restare vicino ai fan della soap rilasciando interviste nelle quali raccontano come stanno passando la quarantena. L'ultima in ordine di tempo a fare ciò è stata Ilaria Rossi, ovvero Gabriella Rossi. La giovane attrice ha fatto una breve chiacchierata con i colleghi di Tvserial ed ha parlato di come impiega il suo tempo ora che non sta lavorando, di come avrebbe reagito il suo personaggio a questo periodo ed altro ancora.

Ilaria Rossi: 'Ho riscoperto diverse passioni, tra cui il disegno'

Ilaria Rossi, la bella e brava Gabriella de Il Paradiso delle signore ha rilasciato una breve intervista al portale tvserial e parlando di come sta trascorrendo il tempo in questo periodo di quarantena ha detto: ' Sono chiaramente a casa e grazie a questo momento in cui non ho nulla da fare ho riscoperto vecchie passione, ma anche di nuove. Per quanto riguarda le vecchie passioni, ho ripreso a disegnare come facevo da piccola, perché come Gabriella ho la passione per il disegno, ma non è mai fatto un lavoro.

Inoltre ho riscoperto la passione per il gioco del calcio, pochi giorni fa, infatti, ho trovato un pallone in giardino ed ho provato a fare due palleggi, ma sono davvero molto arrugginita, tuttavia mi diverte. Come nuova attività, ho scoperto lo yoga che secondo me è bellissimo e lo consiglio'.

La giovane, interprete ha poi rivelato che disegnare e giocare a calcio non sono le uniche cose che fa, in quanto sta cercando di mantenere comunque una routine, in modo da non oziare.

La mattina, infatti, si alza e si informa attraverso internet o la televisione e legge molti libri. In tutto ciò, ha provato anche a fare una crostata anche se il risultato non è stato dei migliori visto che non è molto brava in cucina, ma ci riproverà.

Ilaria Rossi: 'Gabriella avrebbe affrontato tutto ciò disegnando abiti'

Ilaria Rossi, l'interprete di Gabriella Rossi a Il Paradiso delle signore ha poi risposto alla domanda su come avrebbe affrontato il suo personaggio questo periodo di quarantena.

La giovane attrice ha detto: ' Gabriella in periodo di quarantena probabilmente avrebbe iniziato a disegnare abiti, a disegnare collezioni a più non posso. Con ogni probabilità avrebbe affrontato così la quarantena'.

In seguito ha parlato di cosa gli manca di più del set ed ha detto molte cose. Ha riferito che le manca arrivare sul set la mattina e trovare i colleghi, la trouppe, le Veneri al trucco e parrucco e trovare gli assistenti alla regia e tutti coloro che lavorano lì e la mattina la accolgono col sorriso. Soprattutto, le manca il momento in cui sul set viene detto azione e tutto parte.

Ilaria Rossi: 'Sento tutte le ragazze'

Ilaria Rossi, alias Gabriella Rossi a Il Paradiso delle signore nell'intervista a Tvserial ha svelato con quali colleghi si sente più spesso in questo periodo. La giovane attrice ha detto: ' Sento tutte le ragazze, le Veneri, abbiamo un gruppo su whatsapp e tre volte a settimana organizziamo lezioni di pilates con un'insegnate molto brava. Ho poi sentito Salvatore e abbiamo anche un gruppo dove ci sono tutti e ci scambiamo informazioni su ciò che sta accadendo, per cui sento un po' tutti'.

Riguardo a ciò che vedremo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore ha detto di non poter anticipare nulla in quanto non può fare spoiler.

Infine ha voluto ringraziare i fedeli fan per l'affetto che dimostrano ogni giorno seguendo assiduamente la soap. Ha aggiunto di essere felicissima che Il Paradiso delle signore in questi giorni si stia rivelando fondamentale per molti ed ha invitato a continuare a seguirlo.