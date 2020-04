Cala il sipario sulla quarta stagione de Il Paradiso delle Signore, la fortunatissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che ogni giorno appassiona una media di oltre 2 milioni di fedelissimi spettatori. Oggi, lunedì 27 aprile, andrà in onda l'ultima puntata inedita di questa stagione dopodiché inizierà lo stop forzato per la soap dato che non ci sono più puntate inedite da mandare in onda. Tuttavia i fan della serie possono stare tranquilli, perché la Rai ha dato già il via libera alla realizzazione delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, appena si potrà tornare in sicurezza sui set cinematografici e televisivi.

Chiude in anticipo Il Paradiso delle signore, ma la soap tornerà presto su Rai 1

Nel dettaglio, infatti, oggi 27 aprile andrà in onda l'ultima puntata inedita de Il Paradiso delle signore e i colpi di scena non mancheranno per i vari protagonisti della serie. A partire da martedì 28 aprile, invece, verranno trasmesse le puntate in replica di questa quarta stagione sempre nello slot orario che va dalle 15.40 alle 16.30 circa.

Per i fan della serie televisiva con Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, però, si tratta soltanto di un arrivederci dato che sono state già confermate le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda nel corso della prossima stagione televisiva di Rai 1 sempre in versione daily.

"E' una bella Italia quella che racconta e continuerà a raccontare Il Paradiso delle signore", ha dichiarato Eleonora Andreatta di Rai Fiction, confermando così l'intenzione di continuare a ridare fiducia in questo prodotto televisivo che giorno dopo giorno ha appassionato e intrattenuto una platea sempre più vasta e cospicua di telespettatori.

La confessione di Alessandro Tersigni sul Paradiso delle signore: "Grande novità per Marta e Vittorio"

E così la soap si prenderà soltanto una pausa con il suo pubblico, dato che gli sceneggiatori sono già al lavoro per mettere a punto le trame delle nuove puntate che verranno girate nel momento in cui si potrà tornare in piena sicurezza sui set.

Intervistato da Vanity Fair, anche Alessandro Tersigni ha confermato che la sospensione della soap è soltanto momentanea, dato che si parla di poter tornare a girare le nuove puntate della soap già a partire dal mese di giugno.

E per il suo personaggio non mancheranno i colpi di scena e le novità.

Tersigni, infatti, ha svelato a Vanity Fair che Vittorio e Marta avevano in serbo una grande sorpresa per tutti i fan che seguono Il Paradiso delle signore, ma a questo punto bisognerà attendere un po' di tempo prima di vederla. "Non vediamo l'ora di tornare sul set", ha aggiunto l'attore.