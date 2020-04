Piccolo cambio di programmazione per tutti i fan de Il Paradiso delle Signore, la fortunatissima soap opera del pomeriggio con protagonisti Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi che questo martedì 21 aprile non verrà trasmessa. Contrariamente a quello che era stato riportato sulle varie guide televisiva cartacee, la soap non andrà in onda martedì pomeriggio per lasciare spazio alla politica e in particolar modo alle nuove dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

La soap, però, tornerà in onda regolarmente a partire dal 22 aprile con i nuovi episodi.

Salta la puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 21 aprile 2020: al suo posto il premier Conte

Nel dettaglio, infatti, come riportato in queste ore sulla Guida Tv ufficiale Rai, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore di martedì 21 aprile risulta cancellato, perché dalle 15 in poi verrà trasmessa la diretta dell'informativa del Premier Giuseppe Conte dall'aula del Senato.

Tale evento porterà ad una modifica generale del palinsesto della rete ammiraglia Rai per la giornata di martedì pomeriggio.

Alle 14 risulta confermato l'appuntamento con la prima parte de La vita in diretta con Alberto Matano e Lorella Cuccarini, poi a seguire alle 15 ci sarà la diretta dal Senato con il Premier Conte e successivamente dopo l'edizione del pomeriggio del Tg1, riprenderà alle 17.40 la puntata de La vita in diretta fino alle 18.45 circa.

Un cambio programmazione che inciderà anche sulla messa in onda dell'ultima puntata de Il Paradiso delle signore di questa stagione.

Le puntate della soap in prima visione assoluta, infatti, dovevano stopparsi il prossimo 24 aprile, tuttavia dopo questo cambio improvviso di programmazione, l'ultima puntata sarà trasmessa lunedì 27 aprile sempre alle 15.40 circa sulla rete ammiraglia Rai.

Chiude prima Il Paradiso delle signore: riprese ferme per la soap

Quest'anno, infatti, dopo l'emergenza scoppiata nel nostro Paese, le riprese delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore sono state stoppate in anticipo e quindi la soap non potrà andare avanti fino alla fine di maggio, così come è successo lo scorso anno.

A partire dalla prossima settimana verranno ritrasmessi gli episodi in replica di questa seconda stagione daily della soap, che ha registrato un notevole incremento del numero di spettatori.

Settimana dopo settimana, infatti, le puntate de Il Paradiso sono state viste e seguite da un numero sempre più elevato di spettatori, fino a raggiungere la cifra record di ben 2.7 milioni di affezionati con picchi di share che hanno sfiorato il 18% in daytime. La Rai, però, ha già assicurato che la soap tornerà in onda il prossimo anno con le nuove puntate.