Puntata ricca di emozioni quella che andrà in onda lunedì 13 aprile sui teleschermi di Rai 1. Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, rivelano che uno dei più amati personaggi sarà costretto a prendere una importante decisione, che creerà degli inevitabili risvolti nell'intricata trama. Ludovica Brancia, in particolare, riceverà una proposta che susciterà la sua rabbia, mentre Angela Barbieri inizierà ad avere dei problemi con Riccardo Guarnieri. Infine, Agnese Amato non sopporterà la vicinanza di Gabriella Rossi.

Il Paradiso delle Signore, trama 13 aprile: Riccardo rifiuta Ludovica per amore di Angela

Le anticipazioni dell'imperdibile puntata di lunedì 13 aprile, rivelano che tutti gli occhi saranno focalizzati sulle conseguenze della rivelazione inaspettata di Ludovica. La figlia della Brancia, infatti, annuncerà di essere incinta durante una cena, organizzata da Cosimo. A tal proposito, Riccardo prenderà una decisione inaspettata di fronte alla possibilità di diventare padre dall'ormai ex fidanzati. Infatti, dimostrerà di non voler rinunciare all'amore con Angela, tanto da non voler procedere ad un matrimonio riparatore con la figlia di Flavia.

Per questo motivo, il Guarnieri le comunicherà di voler assolvere solo agli obblighi genitoriali e informerà la Barbieri della delicata faccenda.

Umberto sente la mancanza di Adelaide, continuano le tensioni tra Gabriella e Agnese

Stando alle trame de Il Paradiso delle Signore, si evince che Umberto accuserà il distacco dall'affascinante cognata, nel frattempo tra le braccia dell'imprenditore senza scrupoli.

Per questo motivo, Riccardo e Marta staranno vicino a loro padre da sempre profondamente legato ad Adelaide. Intanto, ci saranno sempre problemi al grande magazzino. Agnese non darà l'impressione di perdonare il comportamento troppo libertino di Gabriella. Un clima teso, che si ripercuoterà anche sulla sfera lavorativa, visto l'imminente inaugurazione di una linea di bikini in onore dello sbarco sulla Luna.

In questo frangente, Vittorio deciderà di dedicare il succinto abito d'abbigliamento allo storico evento. Inoltre, il Conti sarà in ansia per i malesseri di Marta, che nonostante tutto continuerà a prendere il rimedio per la sterilità per concepire quel figlio tanto cercato.

Paola ritrova il marito Franco

Infine, tutte le attenzioni dei fans saranno rivolte per un arrivo inaspettato al grande magazzino. La Galletti, infatti, assisterà al ritorno del marito Franco. In questo frangente, le Veneri dimostreranno di essere molto curiose dell'arrivo del uomo, all'opposto di Paola che non sarà molto contenta di avere il consorte tra i piedi.

Proprio quest'ultima sarà raggiunta dalla telefonata di un ex fidanzato.