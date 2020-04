Al Paradiso delle Signore 4 tutto è pronto per iniziare una nuova settimana all'insegna delle emozioni e del divertimento. Nella puntata che verrà trasmessa lunedì, 13 aprile, Franco farà il suo ingresso al Paradiso per andare a trovare sua moglie Paola. Intanto Vittorio sarà preso da un altro progetto lavorativo mentre Marta continuerà a mentirgli sulla sua cura. Umberto colmerà la sua solitudine con i suoi figli, mentre Riccardo sarà ancora sconvolto per la gravidanza di Ludovica. Il rampollo chiederà alla ragazza di riconoscere il figlio senza però sposarla: al rifiuto della Brancia, Riccardo sarà costretto a parlare con Angela.

Anticipazioni del Paradiso delle Signore, Riccardo proporrà un compromesso a Ludovica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì, 13 aprile, raccontano che Marta proseguirà nel suo intento di diventare fertile. La donna assumerà le fiale della sua amica Camilla, convinta che funzioneranno anche con lei, visti i risultati positivi che la sua ex compagna di scuola ha riscontrato. Vittorio, nel frattempo, sarà impegnato ad ideare un nuovo progetto incentrato sulla grande impresa del primo uomo nello spazio.

Intanto al Paradiso farà il suo ingresso Franco, il marito della venere Paola.

Secondo le anticipazioni del 13 aprile, al Paradiso Agnese e Gabriella lavoreranno insieme

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 13 aprile rivelano che, durante la puntata di lunedì, le commesse del grande magazzino potranno finalmente conoscere Franco. Sua moglie Paola, infatti, ha molto spesso parlato di lui, suscitando molta curiosità tra le ragazze.

L'uomo però, non sceglierà il momento migliore per andare a trovare sua moglie: poco dopo, infatti, la donna riceverà una telefonata da parte del suo ex fidanzato. Nel frattempo, Agnese avrà dei problemi a gestire il lavoro da casa e penserà di tornare in atelier. Qui, la sarta e Gabriella torneranno a lavorare fianco a fianco e studieranno un nuovo modello di bikini e una linea di accessori. Gli oggetti della nuova collezione dovranno essere coerenti con il progetto di Vittorio ed avere come tema lo spazio.

A casa Guarnieri, intanto, Umberto si ritroverà a fare i conti con la sua solitudine dopo il matrimonio di Adelaide: in questo momento, l'uomo cercherà di stare più vicino ai suoi figli, Marta e Riccardo. Quest'ultimo sarà ancora sconvolto dalla notizia della gravidanza di Ludovica. Il ragazzo deciderà di parlare con la Brancia, facendole una proposta: accetterà di riconoscere il bambino ma non vorrà sposarla. Ludovica non accetterà assolutamente le condizioni del giovane Guarnieri e Riccardo si sentirà quindi in dovere di parlare con Angela e dirle la verità.