Proseguono le avventure della popolare soap opera Il Paradiso delle signore, in programmazione come di consueto su Rai 1. Dagli spoiler relativi a ciò che succederà nella puntata del 10 aprile 2020, si evince che Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) deluso e arrabbiato con Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), deciderà di non salutarla. Questa volta sarà la novella sposa a fare un passo nei confronti del cognato, dato che prima di partire per la Luna di miele con Achille Ravasi (Roberto Alpi) metterà piede nella dimora dell’uomo.

Marta (Gloria Radulescu) invece continuerà a mentire al marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), nascondendogli di assumere delle medicine con l’intento di riuscire a rimanere incinta.

Umberto non ha intenzione di salutare Adelaide, Federico ignora Roberta

Nel corso del 125esimo episodio della serie tv in onda venerdì 10 aprile 2020, Umberto quando saprà che a breve sua cognata Adelaide partirà per il viaggio di nozze farà capire di non avere nessuna intenzione di salutarla. A gran sorpresa a presentarsi alla villa del Guarnieri Senior, sarà proprio la novella sposa.

La contessa di Sant’Erasmo pur essendo diventata la moglie di Achille Ravasi, rivedrà l’amato cognato per fargli sapere che non possono ignorare i loro sentimenti. Intanto Roberta sarà sempre più affranta, perché non saprà cosa fare per farsi perdonare da Federico. Quest’ultimo purtroppo mentre si troverà ancora in Svizzera in attesa di essere operato, continuerà a non calcolare la sua ex fidanzata.

Nel contempo Laura deluderà Vittorio: il direttore del paradiso verrà a conoscenza che la fanciulla gli ha raccontato una grossa menzogna sulle uova di Pasqua che le ha chiesto di realizzare.

Vittorio perdona Laura, Ludovica spiazza Riccardo e Cosimo

Il Conti dopo l’arrabbiatura iniziale metterà una pietra sopra sull’intricata questione, per aver appreso che la nuova venere ha un passato non facile alle spalle.

Marta quando vedrà suo marito dare un’altra opportunità alla Parisi, farà il possibile per nascondere il suo immenso disagio. Nello specifico la Guarnieri si sentirà in colpa, per non aver fatto ancora sapere al proprio sposo di aver cominciato a seguire una cura per la sterilità. Per finire Cosimo organizzerà una cena per Ludovica, a cui prenderà parte anche Riccardo: la serata verrà rovinata dalla Brancia Di Montalto, che farà una sconvolgente rivelazione ai due amici di sempre. Le parole pronunciate dall’ex rivale di Nicoletta, addirittura costringeranno il giovane rampollo dei Guarnieri a rivedere le sue posizioni, proprio adesso che aveva ritrovato la felicità tra le braccia di Angela.